После домогательств тренера: 21-летняя российская дзюдоистка выбросилась из окна

Двукратная победительница юниорского чемпионата России по дзюдо Марьям Есеркеева сделала попытку самоубийства.

Инцидент произошел в декабре 2019 года, но о нем стало известно только сейчас.

21-летняя Есеркеева выбросилась из окна четвертого этажа отеля. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой девушка два месяца провела в коме, из которой вышла 7 февраля. Есеркеевой дали первую группу инвалидности.

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Родители спортсменки считают виновником трагедии ее тренера и будут добиваться возбуждения уголовного дела.

Известно, что Есеркееву избили трое мужчин в сентябре прошлого года. Также девушка рассказала о сексуальных домогательствах от тренера и об издевательствах.

Есеркеева также является бронзовым призером Кубка Европы и серебряным призером Кубка Азии 2019 года.

Напомним, в феврале четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя Александра Солатова хотела покончить с собой.

Фото: Judo Samara



Джерело: Volga News