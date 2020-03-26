PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

После домогательств тренера: 21-летняя российская дзюдоистка выбросилась из окна

Двукратная победительница юниорского чемпионата России по дзюдо Марьям Есеркеева сделала попытку самоубийства.

Инцидент произошел в декабре 2019 года, но о нем стало известно только сейчас.

Марьям Есеркеева

21-летняя Есеркеева выбросилась из окна четвертого этажа отеля. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой девушка два месяца провела в коме, из которой вышла 7 февраля. Есеркеевой дали первую группу инвалидности.

Читайте: Украинского шахматиста, сыгравшего за Россию, нашли мертвым вместе с девушкой

Родители спортсменки считают виновником трагедии ее тренера и будут добиваться возбуждения уголовного дела.

Известно, что Есеркееву избили трое мужчин в сентябре прошлого года. Также девушка рассказала о сексуальных домогательствах от тренера и об издевательствах.

Есеркеева также является бронзовым призером Кубка Европы и серебряным призером Кубка Азии 2019 года.

Напомним, в феврале четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя Александра Солатова хотела покончить с собой.

Фото: Judo Samara

Джерело: Volga News

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка