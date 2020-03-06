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Факти / Спорт

Український шахіст, який зіграв за Росію, знайдений мертвим разом з дівчиною

У Москві в одній з квартир знайшли тіла 27-річного українського гросмейстера Станіслава Богдановича та 18-річної російської шахістки Олександри Вернигори.

Тіла шахістів з пакетами на голові виявив батько дівчини. Поруч з Вернигорою та Богдановичем лежали повітряні кульки з оксидом азоту. Ймовірною причиною смерті стало отруєння звеселяючим газом.

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Наразі на місці інциденту працюють слідчі.

Станислав Богданович и Александра Венигора

Два дні тому Богданович потрапив у скандал після того, як опублікував на своїй сторінці у Facebook пост про те, що зіграв за команду Росії проти України. Свій вчинок він пояснив наявністю гонорару, а також бажанням внести скромний мир між країнами.

Після цього Богдановича внесли в базу Миротворця, як учасника пропагандистських антиукраїнських акцій на території РФ, який займається манупулюванням значимої інформації, а також заперечує російську агресію.

Звеселяючий газ, або оксид азоту – це безбарвний інертний газ, який має слабкий запах і смак. Газ не запалюється, при відповідному тиску може стиснутися до рідкого стану. При вдиханні може викликати п’янкий, наркотичний ефект.

Джерело: ТАСС

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