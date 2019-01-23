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Добре обіймається: британка виходить заміж за ковдру

Жінка вже призначила дату весілля та дрес-код для свята.

Добре обіймається: британка виходить заміж за ковдру

Британка Паскаль Селлік, яка живе в британському місті Ексетер, прийняла рішення “вийти заміж” за свою ковдру.

Як пояснює жінка, пуховий виріб не тільки “приходить на допомогу в потрібний момент, але і прекрасно обіймається”, пише Metro.

Селлік всерйоз замислюється запросити на 10 лютого людей, щоб урочисто і на очах у свідків висловити свою любов ковдрі, “вийшовши заміж” за неї.

Британка навіть придумала дрес-код для свята – піжами, халати і плюшеві ведмеді.

Читайте: Близько тисячі пасажирів зняли штани в метро Нью-Йорка

Відзначимо, що людей, яких тягне до неживих об’єктів, називають об’ектофіламі, або об’ектосексуалами.

Нагадаємо, американка Керол вийшла заміж за залізничний вокзал.

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