Жінка вже призначила дату весілля та дрес-код для свята.
Британка Паскаль Селлік, яка живе в британському місті Ексетер, прийняла рішення “вийти заміж” за свою ковдру.
Як пояснює жінка, пуховий виріб не тільки “приходить на допомогу в потрібний момент, але і прекрасно обіймається”, пише Metro.
Селлік всерйоз замислюється запросити на 10 лютого людей, щоб урочисто і на очах у свідків висловити свою любов ковдрі, “вийшовши заміж” за неї.
Британка навіть придумала дрес-код для свята – піжами, халати і плюшеві ведмеді.
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Відзначимо, що людей, яких тягне до неживих об’єктів, називають об’ектофіламі, або об’ектосексуалами.
Нагадаємо, американка Керол вийшла заміж за залізничний вокзал.
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