Прем’єр-ліга перенесла відновлення АПЛ на невизначений термін

Керівництво англійської Прем’єр-ліги офіційно підтвердило, що чемпіонат не буде продовжений у травні.

Сезон 2019/20 відновлять лише тоді, коли це буде безпечно та доречно.

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Англійська Прем’єр-ліга, англійська футбольна ліга, а також асоціації футболістів та тренерів виступили зі спільною заявою, в якому розповіли про відновлення поточного сезону:

Матчі не відновлять на початку травня. Кампанія буде дограна тоді, коли буде безпечно;

Через вплив пандемії Covid-19 дата відновлення сезону постійно переглядається зацікавленими сторонами;

АПЛ тісно співпрацює з усім професійним футболом в Англії, а також з урядом, державними установами та іншими структурами, щоб знайти спільне рішення;

Поновлення сезону можливе лише за повної підтримки уряду та медиків.

Раніше повідомлялося, що АПЛ має відновитися 30 квітня 2020 року. Також відомо, що Бундесліга та нижчі дивізіони Німеччини перебуватимуть на паузі щонайменше до 30 квітня.

Джерело: Premier League