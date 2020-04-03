Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Атлетіко, який відбувся на Енфілді у Ліверпулі, міг спричинити різке збільшення хворих на коронавірус.

Гру на Енфілді відвідало 54 тис. вболівальників, з яких 3 тис. приїхали з Мадрида підтримати матрацників. Така велика кількість людей в одному місці могла стати головним фактором поширення вірусу на території Великої Британії та Іспанії.

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З такою заявою виступив керівник служби охорони здоров’я Ліверпуля Метью Ештон.

— Це було неправильно рішення проводити матч. Уряд просто не розумів тоді всю серйозність ситуації. Ми цього ніколи не дізнаємося, але цілком імовірно, що матч проти Атлетіко став одним з тих подій, які вплинули на зростання числа заражених коронавірусом, – заявив Ештон.

На 11 березня у Ліверпулі було лише шість підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Нині у Великій Британії підтверджено 33 718 випадків зараження коронавірусом, 135 осіб одужали, 2 921 – померли. В Іспанії підтверджених 117 710 випадків, 30 315 людей одужали, 10 935 осіб померли.

У матчі на Енфілді Ліверпуль поступився Атлетіко з рахунком 3:2 і залишив поточний розіграш Ліги чемпіонів. Таким чином, Ліверпуль не зумів захистити свій титул.

Нагадаємо, фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи можуть пройти без глядачів.