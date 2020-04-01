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Факти / Спорт

Зірка UFC Пейдж ВанЗант показала, як голяка тренується з хлопцем

Зірка UFC в найлегшій вазі Пейдж ВанЗант показала, як підтримує свою форму в умовах самоізоляції.

26-річна американка разом зі своїм хлопцем Остіном Вандерфордом, який також є бійцем MMA, опублікувала знімок у соцмережі Instagram, на якому вони абсолютно голі.

— Тренування минулої ночі, – підписала знімок спортсменка.

 

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Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

ВанЗант виграла вісім з дванадцяти поєдинків в ММА. Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Через травми дівчина змушена була пропустити цілий рік.

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За контрактом з UFC у ВанЗант залишився ще один бій. Її суперницею стане боєць з Бразилії Аманда Рібас.

До речі, футболісти Ліверпуля проводять спільні тренування через відеозв’язок під пильним наглядом Юргена Клоппа.

Фото: Paige VanZant

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