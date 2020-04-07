Англійський Тоттенгем Готспур підтвердив, що форвард команди Сон Хин Мін розпочне свої обов’язкові військові збори в армії Південної Кореї вже цього місяця.

Медичний персонал шпор регулярно контактує з гравцем, щоб він не порушував режим відновлення після перелому руки, який він отримав 16 лютого у матчі АПЛ проти Астон Вілли.

Читайте: Моурінью тренуватиме футболістів через відеозв’язок

Від повноцінної служби в корейській армії Сон був звільнений завдяки перемозі зі збірною країни на Азіатських іграх 2018 року.

Сон Хин Мін повернеться до Лондона після закінчення військових зборів у травні.

Нагадаємо, керівництво англійської Прем’єр-ліги перенесло відновлення АПЛ на невизначений термін.

Джерело: Tottenham Hotspur