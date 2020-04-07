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Факти / Спорт

Тоттенгем оголосив про відхід свого футболіста в армію

Англійський Тоттенгем Готспур підтвердив, що форвард команди Сон Хин Мін розпочне свої обов’язкові військові збори в армії Південної Кореї вже цього місяця.

Медичний персонал шпор регулярно контактує з гравцем, щоб він не порушував режим відновлення після перелому руки, який він отримав 16 лютого у матчі АПЛ проти Астон Вілли.

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Від повноцінної служби в корейській армії Сон був звільнений завдяки перемозі зі збірною країни на Азіатських іграх 2018 року.

Сон Хин Мін повернеться до Лондона після закінчення військових зборів у травні.

Нагадаємо, керівництво англійської Прем’єр-ліги перенесло відновлення АПЛ на невизначений термін.

Джерело: Tottenham Hotspur 

Фото: Dreamstime

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