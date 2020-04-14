Знадобилося десять спроб: Шевченко з сином взяли участь у челенджі Джоковича

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко разом з сином Крістіаном взяли участь у челенджі від першої ракетки світу Новака Джоковича.
Шевченко ліг на спину, а Крістіан встав на зігнуті коліна батька та втримував рівновагу.
— Нам знадобилося десять спроб, щоб зробити все правильно, – зазначив Шевченко в підписі до відео.
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Коуч синьо-жовтих передав естафету іншим спортсменам: Володимиру Кличку, Кака, Паоло Мальдіні, Андреа Пірло, Джанлуїджі Буффону, а також американському актору Марку Волбергу.
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А ось так виконали трюк Джокович із дружиною Єленою:
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Раніше українська легкоатлетка Юлія Левченко взяла участь у челенджі футболіста туринського Ювентуса Криштіану Роналду.