Пити вино – хороший спосіб згаяти час! Вірер розповіла, що робить на карантині

Дворазова переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону Доротея Вірер розповіла, як проводить час на карантині, який запровадили в Італії через пандемію коронавірусу.
Спортсменка розповіла, що не виходить з дому після повернення з Фінляндії.
— Ситуація дивна: нічого робити не можна, просто сиди вдома. На вулицю можна виходити лише в магазин за продуктами. Це нагадує жахливий фільм, і поки незрозуміло, скільки ще доведеться сидіти вдома – чотири, шість або ще більше тижнів.
Вільного часу вдосталь, а зайнятися нічим. Я граю в домогосподарку. Звичайно, є цікавіші речі, але поки доводиться жити так. Готую, п’ю вино – це весело. Взагалі, пити вино – хороший спосіб згаяти час, – розповіла Вірер.
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Доротея Вірер стала першою за 18 років біатлоністкою, яка захистила перемогу в загальному заліку Кубка світу. Це нікому не вдавалося з часів шведки Магдалени Форсберг, яка перемагала шість разів поспіль з сезону-1996/97 по сезон-2001/02.
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Раніше хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав, як тренується в домашніх умовах.
Джерело: Expressen
Фото: dorothea_wierer