Пити вино – хороший спосіб згаяти час! Вірер розповіла, що робить на карантині

Дворазова переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону Доротея Вірер розповіла, як проводить час на карантині, який запровадили в Італії через пандемію коронавірусу.

Спортсменка розповіла, що не виходить з дому після повернення з Фінляндії.

— Ситуація дивна: нічого робити не можна, просто сиди вдома. На вулицю можна виходити лише в магазин за продуктами. Це нагадує жахливий фільм, і поки незрозуміло, скільки ще доведеться сидіти вдома – чотири, шість або ще більше тижнів. Вільного часу вдосталь, а зайнятися нічим. Я граю в домогосподарку. Звичайно, є цікавіші речі, але поки доводиться жити так. Готую, п’ю вино – це весело. Взагалі, пити вино – хороший спосіб згаяти час, – розповіла Вірер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений (@dorothea_wierer) 29 Чер 2019 р. о 5:30 PDT

Доротея Вірер стала першою за 18 років біатлоністкою, яка захистила перемогу в загальному заліку Кубка світу. Це нікому не вдавалося з часів шведки Магдалени Форсберг, яка перемагала шість разів поспіль з сезону-1996/97 по сезон-2001/02.

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Раніше хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав, як тренується в домашніх умовах.

Джерело: Expressen

Фото: dorothea_wierer