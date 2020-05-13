Чемпіонат Італії з футболу, який перервали у березні через пандемію Covid-19, відновлять з 13 червня.

Відповідне рішення ухвалили клуби Серії А під час екстреної наради у середу. За відновлення сезону 13 червня проголосувала більшість клубів чемпіонату Італії.

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Влада Італії дозволила командам відновити командні тренування з 18 травня.

— Кілька хвилин тому я отримав лист від президента Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна. Він повідомив мені, що FIGC взяли до уваги всі зауваження науково-технічного комітету, виправивши медичний протокол безпеки, що дозволяє клубам відновити командні тренування з 18 травня без будь-яких труднощів, – зазначив міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора.

Раніше ряд клубів чемпіонату Італії відновили тренування гравців за індивідуальною програмою невеликими групами по 5-6 осіб.

До речі, чемпіонат Португалії з футболу, який призупинили через пандемію коронавірусу, поновиться 4 червня.

Джерело: La Gazzetta dello Sport