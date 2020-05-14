26-річна Джен Селтер – американська модель та фітнес-інструктор, яка стала популярна у соцмережах завдяки своїм урокам з фітнесу та апетитним формам, які вона отримала за допомогою старанних тренувань.

Сідниці Джен називають найкрасивішими у всьому Instagram. Дівчина з радістю ділиться роликами своїх простих, але ефективних вправ для ідеальної форми сідниць.

View this post on Instagram A post shared by Jen Selter (@jenselter) on Dec 16, 2019 at 10:57am PST

Популярність допомогла Джен укласти контракти з Nike та New Balance, а також з’явитися в журналах FHM, Men’s Health, Playboy, Elle і Muscle & Fitness. Також дівчина співпрацює і з багатьма фірмами спортивного харчування.

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У Джен в Instagram 12.8 млн підписників, серед яких співачка Бейонсе, баскетболіст Амарі Стадемайр та футболіст Ювентуса Криштіану Роналду.



























































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Фото: Jen Selter