36-річна фітнес-модель Сара Стейдж родом з невеличкого містечка Бербанк, штату Каліфорнія.

У модельний бізнес дівчина потрапила відразу після випуску зі школи. Після підписання контракту з агентством Elite Models Сара працювала фешн-моделлю у Мілані.

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Також вона рекламувала такі бренди одягу, як: Guess Jeans, Puma, Kohls, Buffalo Jeans, Fredricks of Hollywood та Jockey Underwear.

Стейдж живе у Лос-Анджелесі та є мамою двох синів. На її сторінку в Instagram підписано 2,1 млн користувачів.























































Фітнес-модель та мама двох дітей демонструє ідеальну фігуру / 14 фотографий

У соцмережі Сара демонструє рельєфний прес і щосили займається в залі, записуючи свої тренування на відео.

View this post on Instagram A post shared by Sarah Stage(@sarahstage) on Dec 30, 2019 at 10:28am PST

Також красуня любить малювати картини, танцювати сальсу та подорожувати, а ще Стейдж є активісткою за права тварин.

Раніше Факти ICTV розповідали про фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд, яка мріяла стати футболісткою, але через проблеми зі здоров’ям покинула цей вид спорту.

Фото: Sarah Stage