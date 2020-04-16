30-річна італійська модель Елеонора Інкардона, на відміну від інших моделей, досить скромна. Вона не фотографується в голому вигляді, а вершина її відвертості – це знімки у бікіні.

Це не заважає італійській красуні бути популярною у соціальних мережах. На її сторінку в Instagram підписано понад 370 тис. користувачів.

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Вперше Інкандона заявила про себе у 2010 році, коли взяла участь у конкурсі Міс Італія, а вже через два роки почала кар’єру Instagram-моделі.

Нині дівчина живе у Мілані, де займається не лише модельним бізнесом, але й спортом. Елеонора вже давно захоплюється грою у гольф і чудово себе почуває на зелених кортах.































































Модель Елеонора Інкандона захопилася гольфом – її Instagram естетичний шедевр / 16 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд, яка мріяла стати футболісткою, але через проблеми зі здоров’ям покинула цей вид спорту.

Фото: Eleonora Incardona