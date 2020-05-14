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Факти / Спорт

Акції Формули-1 впали на 4,5% після новини про відхід Феттеля з Ferrari

Акції Formula One Group, групи компаній, що відповідальні за просування чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1, впали на 4,5% після відходу з італійської стайні Ferrari німецького пілота Себастьяна Феттеля.

Падіння акцій Формули-1 відбилося на зниженні індексу електронної біржі Nasdaq на понад 2%. Нині він становить 8863,17 пунктів.

У вівторок стало відомо, що чотириразовий чемпіон Формули-1 32-річний Феттель не зміг домовитися з Ferrari щодо нової угоди та покине команду в кінці сезону-2020.

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З наступного сезону у команді його замінить іспанський пілот Карлос Сайнс-молодший, який нині виступає за британську команду McLaren.

Старт сезону Формули-1 2020 року відклали через пандемію Covid-19: низку етапів перенесли чи скасували. Планується, що чемпіонат розпочнеться 5 липня етапом в Австрії.

Джерело: Formula Money

Фото: Dreamstime

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