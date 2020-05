Акції Формули-1 впали на 4,5% після новини про відхід Феттеля з Ferrari

Акції Formula One Group, групи компаній, що відповідальні за просування чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин Формула-1, впали на 4,5% після відходу з італійської стайні Ferrari німецького пілота Себастьяна Феттеля.

Падіння акцій Формули-1 відбилося на зниженні індексу електронної біржі Nasdaq на понад 2%. Нині він становить 8863,17 пунктів.

We’ve been saying for 18 years that #F1 should not be floated because it is subject to too many external forces – political, medical etc. Vettel’s departure has led to the price of $FWONK crashing by 4.5% (double the Nasdaq’s drop). In the past few hours it has lost $300 MILLION pic.twitter.com/41xDjbZvR5

— Formula Money (@FormulaMoney) May 13, 2020