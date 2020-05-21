З одягу лише капелюх та рукавички: відверта фотосесія Марини Бех-Романчук

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла участь у спокусливій та відвертій фотосесії.
24-річна спортсменка на знімках, які виклала у соцмережі Instagram, постала у великому капелюсі та рукавичках.
— В очікуванні літа, – підписала пост Марина.
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Знімки спортсменки оцінили її підписники, висловивши своє захоплення: Ви виглядаєте чудово, Хороший капелюх, Господи, ти виглядаєш так спекотно!
Нагадаємо, кохана форварда туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду, Джорджина Родрігес виклала новий знімок з тренажерного залу.
Фото: MARYNA BEKH-ROMANCHUK