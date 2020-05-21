Из одежды только шляпа и перчатки: откровенная фотосессия Марины Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук приняла участие в соблазнительной и откровенной фотосессии.
24-летняя спортсменка на снимках, которые выложила в соцсети Instagram, появилась в большой шляпе и перчатках.
— В ожидании лета, — подписала пост Марина.
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Снимки спортсменки оценили ее подписчики, выразив свое восхищение: Вы выглядите прекрасно, Хорошая шляпа, Господи, ты выглядишь так жарко!
Напомним, любимая форварда туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес выложила новый снимок из тренажерного зала.
Фото: MARYNA BEKH-ROMANCHUK