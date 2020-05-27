Новим власником футбольного клубу Карпати став колишній віце-президент клубу Олег Смалійчук.

— ФК Карпати офіційно повідомляє про зміну бенефіціара, засновника клубу. Частка компанії, що належала Петру Димінському, відтепер перебуває у власності Олега Смалійчука, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті львівського клубу.

Функціонер викупив частку Петра Димінського, який керував клубом із 2001 року.

Впродовж 2017-2019 років Олег Смалійчук обіймав посаду віце-президента львівського клубу.

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У турнірній таблиці УПЛ Карпати перебувають на останньому місці, маючи в активі лише 14 очок після 23 зіграних турів.

Нагадаємо, виконком Української асоціації футболу у вівторок, 26 травня, ухвалив рішення відновити поточний сезон чемпіонату України з 30 травня.

Джерело: ФК Карпати

Фото: ФК Карпати