PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У львівських Карпат змінився власник: Димінський продав свою частку

Новим власником футбольного клубу Карпати став колишній віце-президент клубу Олег Смалійчук.

— ФК Карпати офіційно повідомляє про зміну бенефіціара, засновника клубу. Частка компанії, що належала Петру Димінському, відтепер перебуває у власності Олега Смалійчука, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті львівського клубу.

Функціонер викупив частку Петра Димінського, який керував клубом із 2001 року.

Впродовж 2017-2019 років Олег Смалійчук обіймав посаду віце-президента львівського клубу.

Читайте: Стадіон Чорноморець продали на аукціоні за 193 млн гривень

У турнірній таблиці УПЛ Карпати перебувають на останньому місці, маючи в активі лише 14 очок після 23 зіграних турів.

Нагадаємо, виконком Української асоціації футболу у вівторок, 26 травня, ухвалив рішення відновити поточний сезон чемпіонату України з 30 травня.

Джерело: ФК Карпати

Фото: ФК Карпати

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка