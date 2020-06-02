Формула-1 сьогодні, 2 червня, офіційно підтвердила, що сезон 2020 року стартує в Австрії наступного місяця та розкрила подробиці перших восьми етапів нового календаря.

Після того, як перегони призупинили через спалах коронавірусу у світі, Формула-1, команди та FIA працювали над планом, який дозволить розпочати сезон.

Сезон стартує з Гран-прі Австрії на Red Bull Ring. На трасі у Шпільбургу відбудуться відразу два етапи – 5 та 12 липня.

19 липня пілоти сперечатимуться за перемогу на Гран-прі Угорщини. Потім відбудуться два етапи поспіль на гоночній трасі у Сільверстоуні, а потім Гран-прі Іспанії у Барселоні.

30 серпня відбудеться Гран-прі Бельгії, а через тиждень – етап у Монці – Гран-прі Італії.

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У ці ж дати на тих самих трасах відбудуться перегони у класі Формула-2 та Формула-3.

Вісім Гран-прі – це мінімальна кількість етапів, що повинні пройти, щоб чемпіонат вважався таким, що відбувся. Решту календаря організатори обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Коли ми повернемось до перегонів – безпека понад усе

На сторінці у Twitter Формула-1 опублікувала п’ять правил, яких мають дотримуватися команди учасниці перегонів та організатори:

Часте тестування на Covid-19 членів команди, які братимуть участь в етапах; Закриті змагання (перегони будуть закриті, як для звичайних глядачів, так і для офіційних гостей та партнерів); Мінімум персоналу (це стосується команд-учасниць, FIA, F1); Ізольовані подорожі (команди мають використовувати виключно чартерні чи приватні літаки, а також користуватися приватним транспортом під час трансферу з/в аеропорт); Соціальна дистанція (команди повинні намагатися дотримуватися дистанції, також буде змінено формат церемонії нагородження).

As we return to racing, safety is paramount #F1 pic.twitter.com/zmA3L652JY — Formula 1 (@F1) June 2, 2020

Формула-1 відклала старт нового сезону, який мав розпочатися етапом у Мельбурні.

Поступово організатори переносили Гран-прі Бахрейну, В’єтнаму, Китаю, Азербайджану та Канади.

А ось етап в Австралії довелося скасувати. Також не відбудуться у 2020 році етапи у Франції, Монако та Нідерландах – Гран-прі на трасі у Зандворті мав пройти вперше після 35-річної перерви.

Де дивитися Формулу-1 в Україні?

Минулоріч українські шанувальники Формули-1 могли наживо спостерігати за перегонами на телеканалах Setanta Sports та Setanta Sports+.

Ірландський телеканал продовжить трансляцію етапів Формули-1 на платформі MEGOGO.