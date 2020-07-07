21-річний форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує залишатися головною трансферною ціллю мадридського Реалу.

Чинний контракт з парижанами розрахований до літа 2022 року, а його трансферна вартість на порталі Transfermarkt оцінюється у €180 млн.

Читайте: Баварія оголосила про перехід футболіста Манчестер Сіті Лероя Сане

Керівництво мадридського клубу усвідомлює, що ПСЖ не відпустить свого лідера, допоки його угода активна. Тим більше за безцінь.

Тому галактикос вирішили підписати Мбаппе на правах вільного агента влітку 2022 року, коли його контракт з чинним чемпіоном французької Ліги 1 сплине. Також Реал готовий запропонувати Кіліану бонус під час підписання у розмірі €100 млн.

Ще одним клубом, який претендує на Мбаппе є англійський Ліверпуль. На відміну від Реалу, мерсисайдці готові розпочати переговори з ПСЖ щодо форварда. Але це може відбутися лише за умови, що сенегальський форвард червоних Садіо Мане покине Енфілд, а за виручені кошти від трансферу Ліверпуль спробує підписати Кіліана.

У сезоні-2019/2020 Мбаппе взяв участь у 33 матчах парижан у всіх турнірах, в яких відзначився 30 голами та 17 асистами.

Джерело: El Chiringuito TV