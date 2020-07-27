Луческу подав у відставку з поста тренера Динамо — ЗМІ

Новоспечений головний тренер київського Динамо Мірча Луческу подав у відставку через чотири дні після призначення.

Про це повідомляє румунський журналіст Емануель Рошу. Причиною відставки Луческу з поста коуча біло-синіх журналіст називає ставлення до нього фанатів київського клубу.

BREAKING NEWS: Mircea Lucescu QUIT Dynamo Kiev manager just 4 DAYS after taking the job. — Emanuel Roşu (@Emishor) July 27, 2020

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В інтерв’ю виданню Gazeta Sporturilor Луческу пояснив своє рішення тим, що не може працювати у ворожій атмосфері.

— Не можу погодитися з тим, що власні фанати діють проти інтересів клубу. На жаль, я відмовився від співпраці з Динамо. Не можу працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку фанатів, підтримка яких потрібна команді. Мій приїзд в Динамо не пов’язаний з фінансами, гроші – останнє, що мене цікавило. Я хотів повернутися в футбол, Україна, знову зануритися в цю хвилюючу і непередбачувану атмосферу, – сказав Луческу.

Мірча Луческу очолив київське Динамо чотири дні тому – 23 липня, підписавши з киянами угоду на два роки. Це призначення негативно сприйняли ультрас Динамо, які заяви, що готові до протестів.

Джерело: Emanuel Roşu, Gazeta Sporturilor