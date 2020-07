Луческу подав у відставку з поста тренера Динамо — ЗМІ

Новоспечений головний тренер київського Динамо Мірча Луческу подав у відставку через чотири дні після призначення.

Про це повідомляє румунський журналіст Емануель Рошу. Причиною відставки Луческу з поста коуча біло-синіх журналіст називає ставлення до нього фанатів київського клубу.

BREAKING NEWS: Mircea Lucescu QUIT Dynamo Kiev manager just 4 DAYS after taking the job.

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 27, 2020