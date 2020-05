Чемпіонський перстень Брайанта продали на аукціоні

Перстень Кобі Брайанта, який він отримав за перемогу в НБА з Лос-Анджелес Лейкерс, пішов з молотка на аукціоні.

Брайант подарував ці персні батькам. У 2013 році персні та ще шість пам’ятних речей мати Кобі продала на аукціоні приватному колекціонеру за $280 тис., який зараз перепродав один з перснів на аукціоні Goldin за $206 тис.

Читайте: Ігрові кросівки Майкла Джордана продали на аукціоні за рекордну суму

Мінімальна ставка була $15 тис., але після 20 пропозицій зросла до кінцевих $206 тис.

Kobe Bryant Lakers Ring He Gifted Mom Sells for $206,000!!! via @TMZ https://t.co/xks9thsiq1 pic.twitter.com/7hKaNM8WWw

— Patricia Dempsey (@Patrici90883364) May 25, 2020