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Факти / Спорт

Чемпіонський перстень Брайанта продали на аукціоні

Перстень Кобі Брайанта, який він отримав за перемогу в НБА з Лос-Анджелес Лейкерс, пішов з молотка на аукціоні.

Брайант подарував ці персні батькам. У 2013 році персні та ще шість пам’ятних речей мати Кобі продала на аукціоні приватному колекціонеру за $280 тис., який зараз перепродав один з перснів на аукціоні Goldin за $206 тис.

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Мінімальна ставка була $15 тис., але після 20 пропозицій зросла до кінцевих $206 тис.

За інформацією джерела, незабаром на аукціон буде виставлено інший перстень, підсумкова ціна якого може перевищити суму за перше.

Нагадаємо, 26 січня приватний вертоліт з 41-річним Брайантом на борту розбився неподалік Лос-Анджелеса. На борту було вісім пасажирів, серед яких також 13-річна донька Кобі Джіанна – усі загинули.

Джерело: TMZ

Фото: Dreamstime

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