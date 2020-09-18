Левченко та Проценко виграли золото на етапі Діамантової ліги у Римі

Українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх стали найкращими у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Римі.

Левченко показала результат 1,98 м, що дозволило їй взяти золото змагань, а Магучіх із 1,95 м розташувалася слідом за нею. Бронза в австралійки Ніколи МакДермотт, яка теж підкорила планку в 1,95 метрів, втім для цього їй знадобилося більше спроб.

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У чоловіків у стрибках у висоту золото здобув теж представник України Андрій Проценко з результатом – 2,3 м. Слідом за ним розташувалися італійські легкоатлети Джанкмарко Тамбері (2,27 м) та Стефано Соттіле (2,18).

Також на цьому етапі Діамантової ліги українські легкоатлетки здобули ще дві нагороди. Анна Рижкова у бігу на 400 метрів фінішувала другою, а Вікторія Ткачук і цій же дисципліні стала третьою.

Дюплантіс побив рекорд Бубки

На цьому етапі Діамантової ліги 20-річний швед Арман Дюплантіс побив світовий рекорд українця Сергія Бубки зі стрибків із жердиною на відкритому повітрі, який тримався 26 років.

Дюплантіс подолав позначку в 6,15 метра, перевершивши досягнення Бубки на один сантиметр.