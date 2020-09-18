PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Левченко и Проценко выиграли золото на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Ярослава Магучих стали лучшими в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Левченко показала результат 1,98 м, что позволило ей взять золото соревнований, а Магучих с 1,95 м расположилась вслед за ней. Бронза в австралийки Николы МакДермотт, которая тоже покорила планку в 1,95 метров, но для этого ей понадобилось больше попыток.

Читайте: Украинскую легкоатлетку Кроль дисквалифицировали за допинг

У мужчин в прыжках в высоту золото одержал тоже представитель Украины Андрей Проценко с результатом — 2,3 м. Вслед за ним расположились итальянские легкоатлеты Джанкмарко Тамбери (2,27 м) и Стефано Соттиле (2,18).

Также на этом этапе Бриллиантовой лиги украинские легкоатлетки завоевали еще две награды. Анна Рыжкова в беге на 400 метров финишировала второй, а Виктория Ткачук и этой же дисциплине стала третьей.

Дюплантис побил рекорд Бубки

На этом этапе Бриллиантовой лиги 20-летний швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки по прыжкам с шестом на открытом воздухе, который держался 26 лет.

Дюплантис преодолел отметку в 6,15 метра, превзойдя достижение Бубки на один сантиметр.

Теги: , ,
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх