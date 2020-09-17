Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних команд після вересневих матчів збірних. В оновленому списку після матчів у груповому етапі Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 проти Швейцарії та Іспанії синьо-жовті посідають 24 сходинку.

У порівнянні з попереднім рейтингом підопічні Андрія Шевченка не змінили позицію та мають в активі 1 539 балів.

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Суперники української команди у Лізі націй посідають такі позиції: Іспанія – сьому (+1), Німеччина – 14 (+1) та Швейцарія – 15 (-3). Також команди, з якими синьо-жовтим належить зустрітися у фінальній частині Євро 2020, посідають 13-е (Нідерланди) та 27-е місця (Австрія).

Лідером світового рейтингу продовжує залишатися національна команда Бельгії, слідом розташувалися чинні чемпіони світу французи, а замикають трійку лідерів бразильці.



















Рейтинг ФІФА: Україна зберегла місце у топ-25 найсильніших збірних світу / 5 фотографий

У топ-50 рейтингу ФІФА найбільшого прогресу досягла команда Росії (32), яка піднялася на шість пунктів, а найбільший регрес у збірної Словаччини (36), котра опустилася на чотири місця.

У жовтні збірна України зіграє впродовж шести днів із трьома топ-збірними: товариський матч з командою Франції та матчі в рамках Ліги націй з Німеччиною та Іспанією. З підопічними Дід’є Дешама синьо-жовті зустрінуться у Сен-Дені, а матчі проти Фурії Рохи та Бундестім відбудуться у Києві.