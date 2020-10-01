Колишній форвард донецького Шахтаря Сергій Ателькін помер у віці 48 років. Про це повідомив гендиректор гірників Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook.

— Сьогодні вранці прийшла сумна звістка – не стало легендарного футболіста Шахтаря Сергія Ателькіна. Харизматичний гравець з сильним характером та вмінням забивати найважливіші м’ячі – таким ми запам’ятаємо його на полі. Неймовірно добра та світла людина, яка завжди готова прийти на допомогу – таким він був у житті, – написав Палкін.

Також він висловив щирі співчуття родині та друзям колишнього футболіста.

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Причиною смерті Ателькіна стала зупинка серця через проблеми зы здоров’ям.

Сергій Ателькін дебютував за донецький Шахтар у 18-річному віці у березні 1990 року у матчі проти Арарату в рамках чемпіонату СРСР. Всього у складі гірників він провів 265 матчів, в яких відзначився у воротах суперника 82 рази. У списку бомбардирів клубу він перебуває на восьмому місці.

Окрім Шахтаря Ателькін також виступав за італійський Лечче та португальську Боавішту, але найбільші успіхи були пов’язані саме з донецьким клубом, до лав якого він повернувся у 1999 році. Саме його гол у ворота празької Славії у кваліфікації Ліги чемпіонів вивів команду до дебютного групового етапу турніру.

Після закінчення ігрової кар’єри Ателькін працював у селекційному відділі Шахтаря.

Помер екс-тренер Карпат Дячук-Ставицький

24 червня після важкої тривалої хвороби пішов з життя наставник львівських Карпат Юрій Дячук-Ставицький.

Під керівництвом фахівця львівські Карпати першими серед команд Першої ліги дісталися 1/2 фіналу Кубка України у сезоні-2005/06, а вже з наступного сезону зелено-білі грали у Прем’єр-лізі після дворічної перерви.