Помер Володимир Лозинський — колишній футболіст Динамо Київ, який захищав кольори клубу у період з 1975 по 1984 роки.

Чоловік пішов із життя у віці 65 років. Легендарний захисник біло-синіх помер після тривалої боротьби із хворобою.

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Лозинський був вихованцем школи Динамо. За період виступів у київському клубі він виграв з командою дев’ять титулів, серед яких три чемпіонства СРСР. Окрім Динамо він також виступав за харківський Металіст, криворізький Кривбас, київський СКА та кременчуцький Кремінь.

У його активі чотири виступи за збірну СРСР. Після ігрової кар’єри він очолив Кремінь. Також працював наставником ЦСКА ЗСУ, полтавської Ворскли та студентської збірної України.

На початку липня відійшов у вічність ще один легендарний футболіст киян. На 73 році життя перестало битися серце колишнього захисника Динамо Володимира Трошкіна. Про причини смерті видатного футболіста та тренера не повідомлялося.

Джерело: Віктор Ульяницький