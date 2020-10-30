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Факти / Спорт

Роналду отримав негативний результат тесту на коронавірус

Кріштіану Роналду здав черговий тест на коронавірус. Цього разу результат тестування гравця Ювентуса виявився негативним.

Негативний тест Роналду отримав на 19-й день свого перебування на самоізоляції, тому тепер вона закінчена і гравець може приступити до тренувань.

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Інфекцію у Криштіану виявили ще 13 жовтня, коли він перебував у розташуванні національної збірної Португалії.

Він пропустив матч чемпіонату Італії з Кротоне (1:1) і Вероною (1:1) та стартові поєдинки Ліги чемпіонів з київським Динамо (2:0) і Барселоною (0:2).

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