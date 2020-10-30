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Факты / Спорт

Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус

Криштиану Роналду сдал очередной тест на коронавирус. На этот раз результат тестирования игрока Ювентуса оказался отрицательным.

Отрицательный тест Роналду получил на 19-й день своего пребывания на самоизоляции. Так что теперь она закончена и игрок может приступить к тренировкам.

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Инфекцию у Криштиану обнаружили еще 13 октября, когда он находился в расположении национальной сборной Португалии.

Он пропустил матч чемпионата Италии с Кротоне (1:1) и Вероной (1:1) и стартовые поединки Лиги чемпионов с киевским Динамо (2:0) и Барселоной (0:2).

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