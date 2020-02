У Маямі на стадіоні Hard Rock Stadium відбулася найграндіозніша подія у США – фінал НФЛ – Супербоул 2020. Перемогу у матчі вперше з 1969 року здобули Канзас-Сіті Чіфс, які зробили неймовірний камбек у четвертій чверті проти Сан-Франциско Форті Найнерс.

Окрім видовищної гри від обох команд, глядачі стали свідками запального шоу від Дженніфер Лопес та Шакіри. Але один вболівальник на трибунах міг пропустити частину видовища через сон.

У мережі стрімко набирає популярності невеличке відео, на якому фанат на трибунах сидячи спить на своєму місці під час першої чверті матчу. Йому навіть не заважають шум та крики інших шанувальників гри.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.

We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ

— Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020