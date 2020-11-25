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Факти / Спорт
Софія Телішевська |

Стадіон Сан-Паоло можуть перейменувати на честь Марадони

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс повідомив, що домашній стадіон клубу Сан-Паоло може бути перейменований на честь легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.

Смерть Дієго Марадони також прокоментувала прес-служба Наполі.

– Всі чекають наших слів. Але які слова можуть описати біль, яку ми відчуваємо? Настав час сліз, а вже потім прийде час слів, – говориться в повідомленні.

Дієго Марадона помер – в його честь можуть перейменувати стадіон Сан-Паоло

Читайте: Блискучий на полі, але скандальний у житті: біографія Дієго Марадони

Марадона вважається одним з найкращих гравців в історії футболу. Він – чемпіон світу 1986 року. На клубному рівні виступав, зокрема, за команди Бока Хуніорс (Аргентина), Барселона (Іспанія), Наполі (Італія).

Смерть Марадони

25 листопада Дієго Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку у районі Сан-Андрес.

Лікарі намагалися допомогти йому, проте безуспішно.

Детальніше про життя, кар’єру і смерть Марадони читайте на Фактах ICTV.

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