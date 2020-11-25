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Факты / Спорт
Софія Телішевська |

Стадион Сан-Паоло могут переименовать в честь Марадоны

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил, что домашний стадион клуба Сан-Паоло может быть переименован в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Смерть Диего Марадоны также прокомментировала пресс-служба Наполи.

— Все ждут наших слов. Но какие слова могут описать боль, которую мы испытываем? Настало время слез, а уже потом придет время слов, — говорится в сообщении.

Диего Марадон умер — в его честь могут переименовать стадион Сан-Паоло

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Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он — чемпион мира 1986 года. На клубном уровне выступал, в частности, за команды Бока Хуниорс (Аргентина), Барселона (Испания), Наполи (Италия).

Смерть Марадоны

25 ноября Диего Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес.

Врачи пытались помочь ему, однако безуспешно.

Подробнее о жизни, карьере и смерти Марадоны читайте на Фактах ICTV.

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