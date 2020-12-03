За місяць до кінця 2020 року майже всі місця на сезон-2021 у Формулі-1 вже зайняті. Досі без контракту залишається чинний чемпіон королівських гонок британець Льюїс Гемілтон. Хоча раніше німецька стайня Mercedes заявляла, що контракт зі своєю зіркою – питання часу і просто формальність.

Також вакантними залишаються місця других пілотів у командах Red Bull та AlphaTauri.

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На місце партнера по команді Макса Ферстаппена у биків претендують нинішній пілот Red Bull Александр Албон, а також Ніко Гюлькенберг і Серхіо Перес. Місце росіянина Даніїла Квята в AlphaTauri, найімовірніше, займе 20-річний японський пілот Юкі Цунода. Також на нього претендує Албон.

Склади команд Ф-1 на 2021 рік

Mercedes: Валттері Боттас

Валттері Боттас Red Bull: Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен Ferrari: Шарль Леклер, Карлос Сайнс-молодший

Шарль Леклер, Карлос Сайнс-молодший McLaren: Данієль Ріккардо, Ландо Норріс

Данієль Ріккардо, Ландо Норріс Aston Martin: Себастьян Феттель, Ленс Стролл

Себастьян Феттель, Ленс Стролл AlphaTauri: П’єр Гаслі

П’єр Гаслі Alpine: Фернандо Алонсо, Естебан Окон

Фернандо Алонсо, Естебан Окон Alfa Romeo: Кімі Райкконен, Антоніо Джовінацці

Кімі Райкконен, Антоніо Джовінацці Haas: Микита Мазепін, Мік Шумахер

Микита Мазепін, Мік Шумахер Williams: Джордж Рассел, Ніколас Латіфі

It’s been a busy couple of days Here’s how the 2021 F1 grid looks – just three seats still to be confirmed #F1 pic.twitter.com/Ci203BomuT — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

Син Шумахера підписав контракт із Haas

2 грудня американська команда Haas повідомила, що підписала контракт із сином Міхаеля Шумахера, Міком. Його партнером по команді стане російський пілот Микита Мазепін.

У поточному сезоні Мік виступає у Формулі-2 за команду Prema і є лідером чемпіонату.

У сезоні-2020 на болідах Haas їздять француз Ромен Грожан та данець Кевін Магнуссен. Вони посідають 17-е та 18-е місця відповідно. У загальному заліку у Грожана два очки, а у данця лише одне.