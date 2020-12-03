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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Далі без Гемілтона? Формула-1 опублікувала склади команд на сезон-2021

За місяць до кінця 2020 року майже всі місця на сезон-2021 у Формулі-1 вже зайняті. Досі без контракту залишається чинний чемпіон королівських гонок британець Льюїс Гемілтон. Хоча раніше німецька стайня Mercedes заявляла, що контракт зі своєю зіркою – питання часу і просто формальність.

Також вакантними залишаються місця других пілотів у командах Red Bull та AlphaTauri.

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На місце партнера по команді Макса Ферстаппена у биків претендують нинішній пілот Red Bull Александр Албон, а також Ніко Гюлькенберг і Серхіо Перес. Місце росіянина Даніїла Квята в AlphaTauri, найімовірніше, займе 20-річний японський пілот Юкі Цунода. Також на нього претендує Албон.

Склади команд Ф-1 на 2021 рік

  • Mercedes: Валттері Боттас
  • Red Bull: Макс Ферстаппен
  • Ferrari: Шарль Леклер, Карлос Сайнс-молодший
  • McLaren: Данієль Ріккардо, Ландо Норріс
  • Aston Martin: Себастьян Феттель, Ленс Стролл
  • AlphaTauri: П’єр Гаслі
  • Alpine: Фернандо Алонсо, Естебан Окон
  • Alfa Romeo: Кімі Райкконен, Антоніо Джовінацці
  • Haas: Микита Мазепін, Мік Шумахер
  • Williams: Джордж Рассел, Ніколас Латіфі

Син Шумахера підписав контракт із Haas

2 грудня американська команда Haas повідомила, що підписала контракт із сином Міхаеля Шумахера, Міком. Його партнером по команді стане російський пілот Микита Мазепін.

У поточному сезоні Мік виступає у Формулі-2 за команду Prema і є лідером чемпіонату.

У сезоні-2020 на болідах Haas їздять француз Ромен Грожан та данець Кевін Магнуссен. Вони посідають 17-е та 18-е місця відповідно. У загальному заліку у Грожана два очки, а у данця лише одне.

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

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