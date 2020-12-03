За місяць до кінця 2020 року майже всі місця на сезон-2021 у Формулі-1 вже зайняті. Досі без контракту залишається чинний чемпіон королівських гонок британець Льюїс Гемілтон. Хоча раніше німецька стайня Mercedes заявляла, що контракт зі своєю зіркою – питання часу і просто формальність.
Також вакантними залишаються місця других пілотів у командах Red Bull та AlphaTauri.
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На місце партнера по команді Макса Ферстаппена у биків претендують нинішній пілот Red Bull Александр Албон, а також Ніко Гюлькенберг і Серхіо Перес. Місце росіянина Даніїла Квята в AlphaTauri, найімовірніше, займе 20-річний японський пілот Юкі Цунода. Також на нього претендує Албон.
Склади команд Ф-1 на 2021 рік
- Mercedes: Валттері Боттас
- Red Bull: Макс Ферстаппен
- Ferrari: Шарль Леклер, Карлос Сайнс-молодший
- McLaren: Данієль Ріккардо, Ландо Норріс
- Aston Martin: Себастьян Феттель, Ленс Стролл
- AlphaTauri: П’єр Гаслі
- Alpine: Фернандо Алонсо, Естебан Окон
- Alfa Romeo: Кімі Райкконен, Антоніо Джовінацці
- Haas: Микита Мазепін, Мік Шумахер
- Williams: Джордж Рассел, Ніколас Латіфі
It’s been a busy couple of days
Here’s how the 2021 F1 grid looks – just three seats still to be confirmed #F1 pic.twitter.com/Ci203BomuT
— Formula 1 (@F1) December 2, 2020
Син Шумахера підписав контракт із Haas
2 грудня американська команда Haas повідомила, що підписала контракт із сином Міхаеля Шумахера, Міком. Його партнером по команді стане російський пілот Микита Мазепін.
У поточному сезоні Мік виступає у Формулі-2 за команду Prema і є лідером чемпіонату.
У сезоні-2020 на болідах Haas їздять француз Ромен Грожан та данець Кевін Магнуссен. Вони посідають 17-е та 18-е місця відповідно. У загальному заліку у Грожана два очки, а у данця лише одне.