За місяць до кінця 2020 року майже всі місця на сезон-2021 у Формулі-1 вже зайняті. Досі без контракту залишається чинний чемпіон королівських гонок британець Льюїс Гемілтон. Хоча раніше німецька стайня Mercedes заявляла, що контракт зі своєю зіркою – питання часу і просто формальність.

Також вакантними залишаються місця других пілотів у командах Red Bull та AlphaTauri.

На місце партнера по команді Макса Ферстаппена у биків претендують нинішній пілот Red Bull Александр Албон, а також Ніко Гюлькенберг і Серхіо Перес. Місце росіянина Даніїла Квята в AlphaTauri, найімовірніше, займе 20-річний японський пілот Юкі Цунода. Також на нього претендує Албон.

It’s been a busy couple of days

Here’s how the 2021 F1 grid looks – just three seats still to be confirmed #F1 pic.twitter.com/Ci203BomuT

— Formula 1 (@F1) December 2, 2020