Гемілтон здав позитивний тест на Covid-19 і пропустить Гран-прі Сахіра

Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон здав позитивний тест на коронавірус і пропустить шістнадцятий етап Формули-1 сезону-2020 – Гран-прі Сахіра.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend’s Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ

— Formula 1 (@F1) December 1, 2020