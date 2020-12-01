Гемілтон здав позитивний тест на Covid-19 і пропустить Гран-прі Сахіра

Британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон здав позитивний тест на коронавірус і пропустить шістнадцятий етап Формули-1 сезону-2020 – Гран-прі Сахіра.

— Льюїс Гемілтон пропустить Гран-прі Сахіра цього вікенду у Бахрейні через позитивний тест на Covid-19, – йдеться у повідомленні Формули-1.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend’s Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

Згідно з протоколами та правилами органів охорони здоров’я Бахрейна британського пілота помістили на самоізоляцію.

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Згодом прес-служба Mercedes опублікувала заяву, в якій розповіла, що у британця спостерігаються легкі симптоми хвороби.

— Льюїс нині перебуває на самоізоляції. Окрім легких симптомів, він у хорошій формі, і вся команда бажає йому якнайшвидшого одужання, – йдеться у повідомленні стайні.

Також у команді зазначили, що незабаром оголосять пілота, який замінить британця на Гран-прі Сахіра. На більшості етапів сезону-2020 запасним пілотом команди Mercedes є 28-річний бельгієць Стоффель Вандорн – екс-пілот Ф-1 та гонщик заводської команди Mercedes у Формулі Е.

Гемілтон став третім гонщиком Формули-1, хто захворів на коронавірус, після Серхіо Переса та Ленса Стролла із Racing Point.

Гемілтон – семиразовий чемпіон Формули-1

Під час чотирнадцятого етапу Формули-1 Гран-прі Туреччини Гемілтон завоював сьомий титул чемпіона світу з королівських автоперегонів.

Таким чином за кількістю титулів британець наздогнав німецького гонщика Міхаеля Шумахера.