Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення дискваліфікувати 19-річного російського хокеїста Іллю Алтибармакяна за те, що у його крові знайшли сліди кокаїну.

Спортсмен здав допінг-тест 6 лютого 2020 року після між СКА-1946, за який він виступав, та Тайфуном в рамках Молодіжної хокейної ліги. Проба Алтибармакяна показала заборонений WADA метаболіт кокаїну бензоілекгоніну.

За рішенням IIHF, хокеїст дискваліфікований до 24 березня 2024 року. Спортсмен відмовився відкрити допінг-пробу В та не буде подавати апеляцію.

Ще до того, як про кокаїн у крові хокеїста стало відомо, СКА-1946 розірвав угоду з Алтибармакяном.

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З 2021 року починає діяти новий Всесвітній антидопінговий кодекс, за яким покарання за вживання кокаїну буде значно меншим. За його правилами, Алтибармакян отримав би лише три місяці дискваліфікації.

Попри дискваліфікацію, росіянин може продовжити свою кар’єру у Північній Америці, адже її хокейні ліги не знаходяться під юрисдикцією WADA.

За останні півтора роки це вже третій російський хокеїст, якого спіймали на вживанні кокаїну після форварда Вашингтона Євгенія Кузнєцова та захисника Адмірала Кирила Дьякова.

Джерело: IIHF

Фото: mhl.khl.ru