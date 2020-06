Кобі Брайанта посмертно нагородили премією Еммі

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант посмертно удостоєний нагороди 72-ї премії Emmy Governors Award за роботу поза баскетбольним майданчиком – за вклад у розвиток Лос-Анджелеса.

Ця нагорода вручається особі, компанії чи організації за видатні, інноваційні досягнення у галузі мистецтва, науки, телебачення або тому, хто зробив вагомий внесок у розвиток Лос-Анджелеса.

На номінація Еммі Брайанта висунула компанія Spectrum SportsNet, а комітет телевізійної академії обрав його переможцем.

The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7

Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h

— Television Academy (@TelevisionAcad) June 11, 2020