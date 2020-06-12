PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Кобі Брайанта посмертно нагородили премією Еммі

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант посмертно удостоєний нагороди 72-ї премії Emmy Governors Award за роботу поза баскетбольним майданчиком – за вклад у розвиток Лос-Анджелеса.

Ця нагорода вручається особі, компанії чи організації за видатні, інноваційні досягнення у галузі мистецтва, науки, телебачення або тому, хто зробив вагомий внесок у розвиток Лос-Анджелеса.

Читайте: Чемпіонський перстень Брайанта продали на аукціоні

На номінація Еммі Брайанта висунула компанія Spectrum SportsNet, а комітет телевізійної академії обрав його переможцем.

Нагороди вручатимуть 18 липня під час 72 церемонії нагородження Los Angeles Emmy Award, яка розпочнеться о 19.00 за місцевим часом (19 липня, 5.00 за київським часом).

Смерть Кобі Брайанта

Кобі Брайант розбився в результаті падіння особистого гелікоптера Sikorsky S-76 у Калабасасі (штат Каліфорнія) 26 січня 2020 року.

Окрім Брайанта в результаті авіакатастрофи загинули ще вісім осіб, серед яких його 13-річна донька Джіанна. Всі вони прямували на баскетбольну гру в академію Брайанта.

За результатами розслідування падіння гелікоптера стало відомо, що всі пасажири померли миттєво.

Поховали п’ятиразового чемпіона НБА та його доньку 7 лютого у Меморіальному парку Pacific View у Корона-дель-Мар, штат Каліфорнія. Церемонія прощання з Брайантом пройшла на арені Staples Center у Лос-Анджелесі 24 лютого.

Джерело: Television Academy

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка