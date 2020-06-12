Кобі Брайанта посмертно нагородили премією Еммі

Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Брайант посмертно удостоєний нагороди 72-ї премії Emmy Governors Award за роботу поза баскетбольним майданчиком – за вклад у розвиток Лос-Анджелеса.

Ця нагорода вручається особі, компанії чи організації за видатні, інноваційні досягнення у галузі мистецтва, науки, телебачення або тому, хто зробив вагомий внесок у розвиток Лос-Анджелеса.

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На номінація Еммі Брайанта висунула компанія Spectrum SportsNet, а комітет телевізійної академії обрав його переможцем.

The Television Academy is pleased to announce that basketball legend and philanthropist Kobe Bryant is the recipient of the 72nd Los Angeles Area Emmy® Governors Award. https://t.co/Yg71W1yFA7 Photo by Andrew D. Bernstein/Bernstein Associates, Inc. pic.twitter.com/I2qUWy2V0h — Television Academy (@TelevisionAcad) June 11, 2020

Нагороди вручатимуть 18 липня під час 72 церемонії нагородження Los Angeles Emmy Award, яка розпочнеться о 19.00 за місцевим часом (19 липня, 5.00 за київським часом).

Смерть Кобі Брайанта

Кобі Брайант розбився в результаті падіння особистого гелікоптера Sikorsky S-76 у Калабасасі (штат Каліфорнія) 26 січня 2020 року.

Окрім Брайанта в результаті авіакатастрофи загинули ще вісім осіб, серед яких його 13-річна донька Джіанна. Всі вони прямували на баскетбольну гру в академію Брайанта.

За результатами розслідування падіння гелікоптера стало відомо, що всі пасажири померли миттєво.

Поховали п’ятиразового чемпіона НБА та його доньку 7 лютого у Меморіальному парку Pacific View у Корона-дель-Мар, штат Каліфорнія. Церемонія прощання з Брайантом пройшла на арені Staples Center у Лос-Анджелесі 24 лютого.

Джерело: Television Academy