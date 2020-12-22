Титул Містер Олімпія-2020 здобув рибалка з Єгипту

Єгиптянин Мамду Елссбіай виграв щорічний турнір Містер Олімпія-2020 і отримав нагороду із рук Арнольда Шварценеггера. Турнір відбувався у Лас-Вегасі, штат Невада.

Перемога 36-річного єгиптянина на прізвисько Біг Рамі стала справжньою сенсацією. Спортсмен взагалі не мав брати участь у цьогорічному турнірі Містер Олімпія.

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У минулому році у нього був сильний розрив зв’язок, тому він тривалий час не тренувався. А цьогоріч інфікувався Covid-19 і його прибрали з кваліфікації, що перекрило йому шлях на турнір. Однак, Мамду виявився улюбленцем фанатів, тож організатори вирішили зробити йому спеціальне запрошення для участі.

Біг Рамі обійшов минулорічного переможця із США Брендона Каррі та семиразового володаря титулу Містер Олімпія американця Філа Хіта.

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Мамду Елссбіай (Біг Рамі) народився у Єгипті, але згодом переїхав до Кувейту, де працював рибалкою.

У 2010 році він влаштувався у спортзал, а через два роки виграв свій перший турнір. Таким чином за десять років він пройшов шлях від рибалки до володаря титулу Містер Олімпія, який свого часу брав Арнольд Шварценеггер.