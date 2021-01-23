Під час турніру UFC 257, який відбудеться в ніч із 23 на 24 січня 2021 року на Бійцівському острові (ОАЕ), у головному поєдинку зійдуться ірландець Конор МакГрегор та американець Дастін Пор’є.

Бійці вже зустрічалися раніше у 2014 році. Тоді дострокову перемогу у стартовому раунді святкував ірландець.

Відтоді змінилося чимало – колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях МакГрегор здебільшого запам’ятався скандальними заявами та витівками, а Пор’є перемогами над топовими бійцями у легкій вазі, серед яких колишній тимчасовий чемпіон Джастін Гетжи. А ще обидва програли у поєдинках росіянину Хабібу Нурмагомедову, який у минулому році оголосив про завершення кар’єри.

Ірландець заявляє, що досі має право називати себе чемпіоном у легкій вазі. За словами МакГрегора, Хабіб після бою не дочекався церемонії нагородження, а тому не може вважатися коронованим чемпіоном.

— Я – чемпіон UFC у легкій вазі. Ви знаєте, що абсолютний чемпіон так і не був коронований? Хабіб втік із клітки і залишив мене битися з членами його сім’ї. Церемонію так і не провели, – заявив Конор в інтерв’ю Аріелю Хельвані для каналу ESPN MMA.

Цікаво, що усі квитки на бій Конора та Дастіна, продаж яких стартував 8 січня, розкупили за 18 годин. Їхня ціна стартувала від $216 до $1 360 (6 тис. – 38 тис. грн).

Того ж дня президент UFC Дана Вайт підтвердив, що переможець бою МакГрегор – Пор’є стане претендентом на титул.

— Хто б не виграв бій, він, найімовірніше, претендуватиме на титул у наступному поєдинку, – сказав Вайт.

У минулому обидва бійці володіли титулами. Конор був чемпіоном UFC у двох вагових категоріях, а Дастін — тимчасовим чемпіоном промоушну у легкій вазі.

Повний кард турніру UFC 257

Основний кард UFC 257

Конор МакГрегор (Ірландія) — Дастін Пор’є (США)

Ден Гукер (Нова Зеландія) — Майкл Чендлер (США)

Джессіка Ай (США) — Джоанн Калдервуд (Велика Британія)

Метт Фревола (США) — Оттман Азайтар (Німеччина)

Марина Родрігес (Бразилія) — Аманда Рібас (Бразилія)

Попередній кард

Арман Царукян (Росія) — Насрат Хакпараст (Німеччина)

Бред Таварес (США) — Антоніо Карлос Джуніор (Бразилія)

Джуліана Пенья (США) — Сара МакМанн (США)

Халіл Раунтрі мол. (США) — Марчін Прахніо (Польща)

Ранні преліми

Ендрю Санчес (США) — Махмуд Мурадов (Узбекистан)

Нік Ленц (США) — Мовсар Євлоєв (Росія)

Амір Альбазі (Швеція) — Жалгаз Жумагулов (Казахстан)

Коли та де дивитися бій в Україні?

Турнір в ОАЕ відбудеться в ніч із суботи на неділю – з 23 на 24 січня.

Початок бійцівського вечора запланований на 1.00 за київським часом. Головний кард, в межах якого і відбудеться бій МакГрегор – Пор’є, розпочнеться о 5.00.

Українські шанувальники ММА зможуть подивитися турнір у прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports на відеосервісі Megogo, яка розпочнеться о 5.00.

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У повторі UFC 257 можна буде подивитися на Setanta Sports+ у понеділок, 25 січня, о 13.00.

Який прогноз букмекерів на бій?

Букмекери вже підготували свої прогнози на результат бою-реваншу між МакГрегором та Пор’є. На їхню думку, фаворитом майбутнього двобою є ірландець. На перемогу Конора приймають ставки із коефіцієнтом 1,34, тоді як на Дастіна — 3,59.

МакГрегора виводять у фаворити бою попри те, що американець значно додав за останні шість років в октагоні.

Битва поглядів

21 січня бійці провели традиційну прес-конференцію перед боєм та дуель поглядів. На диво, вона минула без скандалів та тихо. МакГрегор прийшов на подію у класичному костюмі, тоді як Пор’є обрав стиль casual.

Під час дуелі Конор традиційно намагався спровокувати суперника, але Дастін не повівся. Після чого бійці потисли один одному руки.

— Кожен бій – це велика відповідальність. Я постійно намагаюся щось довести. Виправдати свою працю і поліпшити становище своєї родини. Цей бій нічим не відрізняється. Я знаю, що перемога над МакГрегором означає у світі ММА, і той, хто переможе в цьому бою, битиметься за золото, – сказав на прес-конференції Пор’є.

Ірландець пообіцяв, що спробує нокаутувати Пор’є швидше ніж у першому бою, однак зауважив, що радий буде тривалому поєдинку, адже минулорічний його бій проти Дональда Серроне тривав лише 40 секунд.

Як МакГрегор нокаутував Пор’є у першому бою

Вперше бійці зустрілися у Лас-Вегасі 27 вересня 2014 року – американець програв нокаутом у першому раунді.

Тоді ірландець був висхідною зіркою UFC, здобувши перемоги над Брімейджем, Голлоувеєм та Бранданом. Пор’є вже тоді був досвідченим бійцем і мав у своєму активі вісім перемог у десяти поєдинках.

Зі стартових секунд бою було зрозуміло, що Дастін не встигає за незвичною технікою Конора. Він пропустив кілька серйозних ударів, тоді як МакГрегор не впустив нагоди і добив американця жорсткими і розмашистими ударами, частина з яких припала на потилицю.

На повторі важко зрозуміти, від якого саме удару впав Пор’є. Найімовірніше, американець просто прийняв критичну кількість ударів і не зумів втриматися на ногах.

Пізніше Пор’є розповів, що поразка від МакГрегора стала для нього важливим уроком і додала необхідної мотивації.