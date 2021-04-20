Найкращі спортсмени та боротьба за квитки на Олімпіаду – анонс Чемпіонату Європи з бадмінтону

Київ прийме 28-й за ліком Чемпіонат Європи з бадмінтону. Він відбудеться у столичному Палаці спорту з 27 квітня до 2 травня 2021 року.
В цей час у серці України свою майстерність демонструватимуть 200 найкращих спортсменів Європи.
З-поміж них іспанська бадмінтоністка Кароліна Марін, яка є олімпійською чемпіонкою Ріо 2016 року та колишньою першою ракеткою в одиночному розряді, а також бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року та чемпіон світу 2017 року, данець Віктор Аксельсен.
– Чемпіонат буде потужним, оскільки це останній турнір перед Олімпійськими іграми в Токіо, і всі найкращі бадмінтоністи Європейського континенту намагатимуться потрапити на нього, – розповів Фактам ICTV президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.
Україну на Чемпіонаті Європи з бадмінтону представлять 15 гравців: Артем Почтарьов та Данило Боснюк – у чоловічій одиночній категорії, і Марія Улітіна, Наталія Войцех та Анна Міхалькова – у жіночій одиночній категорії.
У чоловічій парній категорії за синьо-жовтих заявлені: Гліб Бекетов – Михайло Махновський та Іван Дружченко – Олександр Колеснік.
А у жіночій парній категорії: Анастасія Прозорова – Валерія Рудакова і Поліна Бугрова – Марія Столяренко.
У змішаній парній категорії кольори нашої країни захищатимуть: Михайло Махновський – Анастасія Прозорова та Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка.
Ще шестеро спортсменів отримали Wild Cards на турнірі: Анна Міхалькова, Данило Боснюк, Поліна Бугрова – Марія Столяренко та Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка.
Самі змагання стануть вирішальними у відборі до літніх Олімпійських ігор у Токіо. За їхніми результатами визначаться учасники Олімпіади.
Через пандемію коронавірусу Чемпіонат Європи відбудеться без присутності глядачів, але всі шанувальники бадмінтону зможуть спостерігати безкоштовно за своїми фаворитами та підтримати збірну України з бадмінтону через онлайн-трансляцію.
Календар змагань Чемпіонату Європи з бадмінтону 2021:
- 27 квітня — 11.30 – 18:10 – 1/64 фіналу
- 28 квітня — 11.00 – 18.20 – 1/32 фіналу
- 29 квітня — 10.00 – 18.15 – 1/16 фіналу
- 30 квітня – 12.00 – 18.00 – 1/4 фіналу
- 1 травня — 13.00 – 18.00 – 1/4 фіналу
- 2 травня – 12.00 – 18.00 – фінал
Рішення про проведення Чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні ухвалили у серпні 2019 року, а сам турнір мав відбутися ще минулого року, але через пандемію його перенесли на 2021 рік.
Найбільші європейські поєдинки з бадмінтону
Україна вперше в історії у 2021 році проведе Чемпіонат Європи з бадмінтону – найпрестижніший турнір із цього виду спорту в Європі.
Заступник генерального секретаря Джиммі Андерсен зазначає, що цьогоріч світ побачить фантастичну гру в бадмінтон, адже на змаганнях будуть найсильніші команди.