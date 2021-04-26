Із 27 квітня до 2 травня 2021 року у Київському Палаці спорту проходитиме 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону. Нагадаємо, що Україна вперше прийматиме Євро з бадмінтону.

У чемпіонаті візьмуть участь понад 200 найкращих спортсменів з 36 країн. Головні змагання континенту стануть вирішальними у олімпійському відборі – за їхніми результатами буде визначено учасників Олімпійських Ігор у Токіо. Україну на чемпіонаті представлятимуть 15 гравців. Надаємо найцікавіші факти про них.

У чоловічій одиночній категорії змагатимуться Артем Почтарьов та Данило Боснюк. Обидва спортсмени уродженці Лисичанська. Артему 27 років, Данилу 20. Артем семиразовий чемпіон України (2017, 2018, 2019 – одиночна категорія, 2015, 2017, 2018, 2019 – чоловіча парна категорія), Данило – чинний чемпіон України 2020.

У обох першим тренером був Кондратюк Анатолій Анатолійович. У секцію бадмінтону Артем потрапив завдяки старшому брату Євгену Почтарьову, чемпіону України 2013 в парному розряді, майстру спорту міжнародного класу та тренеру. Спершу Артем пішов на карате, але в родини не було грошей на кімоно. Його старший брат тоді вже займався бадмінтоном. Оскільки батьки працювали до ночі, з дитячого садочка Артема забирав брат і брав його з собою на тренування. Артем там бавився, грався, а з часом тренер запропонував йому також займатися, оскільки побачив у хлопцеві потенціал.

Данила Боснюка до секції теж привів старший брат. Бадмінтоном займається з шести років. Данило мріє виграти Чемпіонат Європи та увійти до четвірки найкращих на Олімпійських іграх. Наразі його головними досягненнями на міжнародному рівні є четверте місце на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі 2018, абсолютне чемпіонство міжнародного турніру з бадмінтону серед юніорів Ukraine Junior 2017, бронзова нагорода Чемпіонату Європи з бадмінтону серед юніорів (Люблін, Польща 2016).

Артем Почтарьов – найтитулованіший гравець збірної України. Він – перша ракетка України, майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер Чемпіонату Європи (Фінляндія, 2011), учасник Олімпійських Ігор (Бразилія, 2016). Його головна ігрова фішка – кистьовий смеш у діагональ, який оцінили навіть зірки світового рівня. Має особистий ритуал: ніколи не наступати на лінії перед виходом на корт. Серед інших видів спорту полюбляє грати в настільний теніс та футбол. Має цікаве спортивне кредо: Всі ми люди, тому і твій сильний суперник – теж людина, яка тобі колись програє.

У жіночій одиночній категорії Україну представлятимуть Марія Улітіна, Наталія Войцех та Анна Міхалькова. Улітіна та Войцех з Дніпра, Міхалькова харків’янка, але тренується в Center of Excellence (Данія) у тренера John Dinesen.

Марія Улітіна – найдосвідченіша у нашій трійці одиночок. Вона – майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка України 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (жіноча одиночна категорія), 2020 (жіноча одиночна категорія та жіноча парна категорія), учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 (дев’яте місце). Бадмінтоном займається з семи років. До секції бадмінтону привів брат. Перший тренер – Продан А.А. Стала професійною спортсменкою завдяки настановам батька та брата.

До бадмінтону займалася художньою гімнастикою та тхеквондо. Переконана, що бадмінтон – це вибір долі. Найважливішими досягненнями в кар’єрі вважає золоті медалі на європейських турнірах Hungarian International 2012, Slovenia International 2015 та дев’яте місце на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Своєю головною перевагою вважає характер. Має особистий ритуал: налаштовується на змагання за допомогою музики. Бадмінтон став улюбленою справою для Марії, яка приносить дохід та дає можливість подорожувати.

Наталя Войцех – чемпіонка України 2012 (змішана парна категорія), 2014, 2015, 2016, 2020 (жіноча парна категорія), срібна призерка командного Чемпіонату Європи серед юніорів 2007, бронзова призерка командного Чемпіонату Європи серед юніорів 2011, переможниця міжнародного турніру Kharkiv International 2017.

Займатися бадмінтоном запропонували батьки. Почала тренуватися разом з братом у восьмирічному віці. Перший тренер – Гайдук Г.А. Переконана, що не вона обрала бадмінтон, а бадмінтон обрав її. Найпам’ятніше змагання – перший Чемпіонат Європи у 15 років у Стамбулі. Дуже вдячна бадмінтону за можливість побачити світ.

Анна Міхалькова – майстер спорту України, чемпіонка України серед юнаків та дівчат 2010 (одиночна категорія), 2012, 2013 (змішана категорія), 2014 (одиночна, парна та змішана категорії), бронзова призерка Чемпіонату України 2019, 2020 (одиночна категорія), срібна призерка Чемпіонату України 2016 (жіноча парна категорія). Бадмінтоном займається з десяти років. До секції привела мама. Перший тренер – Стерін М.Б.

До бадмінтону займалася синхронним плаванням. Мріє грати та вигравати на найпрестижніших міжнародних змаганнях. Найважливіші міжнародні турніри в кар’єрі та досягнення: перемога на турнірі Slovak Junior 2015, чвертьфінал на турнірі Kharkiv International 2018. Найпам’ятніший турнір – Danisa Denmark Open. Особистою ігровою перевагою вважає витривалість. Після закінчення кар’єри планує стати спортивним лікарем. Улюблене спортивне гасло: Слабкий залишає спорт або стає сильним.

У чоловічій парній категорії за збірну України змагатимуться Гліб Бекетов – Михайло Махновський та Іван Дружченко – Олександр Колеснік. Гліб Бекетов та Михайло Махновський. Обидва молоді харків’яни 2000 р.н. Гліб – чемпіон України 2018 серед юніорів та серед молоді в одиночній та чоловічій парних категоріях, переможець Ukraine Junior 2017, 2018, призер міжнародних змагань White nights 2017 (третє місце), Turkey Junior 2018 (3-є місце), Hatzor International 2019 (2-ге місце).

Бадмінтоном займається з 2009 року. До секції привела мама. Перший тренер Головкіна Наталія Володимирівна. До бадмінтону займався стрибками у воду та фехтуванням. Вважає бадмінтон одним з найвидовищніших видів спорту. Найважливішим та найпам’ятнішим турніром в кар’єрі вважає Європейські ігри 2019. Головною особистою ігровою перевагою вважає надійність. Впевнений, що бадмінтон розвиває не лише м’язи, а й мозкову діяльність. Спортивне кредо: Коли ти не тренуєшся, пам’ятай, що десь хтось тренується і, коли ви зустрінетесь, – він переможе.

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Михайло Махновський – чемпіон України 2018 серед молоді в чоловічій парній категорії. Продовжувач сімейної династії бадмінтоністів. Перший і єдиний тренер – його батько Геннадій Махновський. Бадмінтон обрав за його динамічність та красу. Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: 1-ше та 2-ге місце на турнірі в Ізраїлі Hatzor International – 2018, 2-ге місце на турнірі LI–NING Cyprus International 2019, участь у Європейських іграх. Головною особистою ігровою перевагою вважає непередбачуваність. Основними якостями бадмінтоніста вважає дисципліну та швидкість прийняття рішень.

Пара Іван Дружченко – Олександр Колеснік із Дніпра. Іван, як і його колега по збірній Михайло Махновський, – продовжувач сімейної династії бадмінтоністів. Його батько – головний тренер збірної України, багаторазовий чемпіон України Дружченко Владислав Георгійович. Бадмінтоном захопився у шість років, коли побачив перше тренування батька. Першим тренером був Плітко І.М.

Обрав бадмінтон за те, що він йому сподобався більше, ніж футбол. Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: Slovak Open 2017 – перше місце, Belarus International 2018 – друге місце, Belarus International 2019 – третє місце. Найпам’ятніші турніри – Чемпіонат Європи до 18 років у 2015 році, EMWTC 2020. Найпам’ятніша подія в житті – перемога з батьком у парному розряді на турнірі YONEX Slovak Open 2017. Головною особистою ігровою перевагою вважає спокій. Улюблене спортивне гасло: Фортуна посміхається сміливим.

Олександр Колеснік – срібний призер Чемпіонату України 2019, володар Кубка України 2019 у чоловічій парній категорії. Бадмінтоном займається з восьми років. До секції бадмінтону привела мама, яка раніше теж займалася цим видом спорту. Першим тренером була якраз тренер мами Щеглова Лілія Дмитрівна. Бадмінтон подобається з дитинства за його динаміку. Вважає, що бадмінтон виробляє прекрасну реакцію, хорошу координацію та зміцнює здоров’я.

Найважливішими турнірами в кар’єрі вважає Чемпіонат України та Кубок України. Найпам’ятніше змагання – міжнародний турнір Slovak Open 2017. Найпам’ятніша подія в житті – перша медаль на міжнародному турнірі Czech International 2017 у 18 років у парній категорії з Миколою Мартиненком. Головною особистою ігровою перевагою вважає стрибучість. Олександр Колеснік та Іван Дружченко – бронзові призери Belarus International 2019.

У жіночій парній категорії за Україну змагатимуться Анастасія Прозорова – Валерія Рудакова та Поліна Бугрова – Марія Столяренко. Усі дівчата – харків’янки. Анастасія та Валерія займаються бадмінтоном із семи років. Їхній перший тренер – Кобцева Анна В’ячеславівна.

Настя обрала бадмінтон за цікавість гри та широкі можливості комунікації з дітьми-спортсменами різного віку. Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: Юнацькі Олімпійські ігри (друге місце в команді), Юнацький Чемпіонат Європи (третє місце у жіночій парній категорії). Ії особистий ритуал перед грою – слухати записи, медитувати та візуалізувати гру. Бадмінтон відкрив для дівчини можливість грати та на цьому заробляти, а також подорожувати. Спортивне кредо: Просто зроби це!

Валерія Рудакова – чемпіонка України 2020 у змішаній парній категорії. Найважливішим турніром у кар’єрі вважає нинішній Чемпіонат Європи 2021. Найпам’ятніші змагання – Babolat Kharkiv International 2018. Найпам’ятніша подія в житті –3-є місце на Чемпіонаті Європи серед юніорів у 2018 році. Головною перевагою в професії бадмінтоніста вважає швидкість мислення.

Трнер Поліни Бугрової та Марії Столяренко – Крючкова Анна Родіонівна. Дівчата почали займатися бадмінтоном у школі, де навчалися. Поліна з восьми років, Марія з шести. Поліна підтримала подругу, якій було сумно займатися одній, а Марія обрала бадмінтон за рекомендацією батьків.

Поліна Бугрова – чемпіонка України 2019 (серед команд Вищої Ліги), чемпіонка України 2020 серед молоді до 19 років (одиночка, пара), чемпіонка України 2020 серед юніорів до 17 років (одиночка, пара). Найпам’ятніші змагання: ЧЄ у Фінляндії 2020.

Найпам’ятніші події в житті: перемога у чвертьфіналі ЧЄ у Фінляндії у жіночій парній категорії, PZU Junior 2-ге місце в парі та одиночці. Головними особистими ігровими перевагами вважає швидкість та пластичність. Особистий ритуал перед грою: своє особливе налаштування голови, розминка та розкрутка. Основною перевагою в професії бадмінтоніста бачить комбінацію всіх рис характеру. Спортивне кредо: Будь-який волан береться, будь-якого суперника можна обіграти.

Марія Столяренко – наймолодший гравець збірної України на ЧЄ 2021. Їй 17 років і вона на три місяці молодша за свою партнерку Поліну Бугрову. Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: бронза Чемпіонату Європи до 15 років в одиночці в Казані в 2018, бронза в команді в Польщі 2019, бронза в жіночій парній категорії на юніорському Євро 2020 у Фінляндії.

Найпам’ятніша подія в житті – перемога над француженками у чвертьфіналі юніорського Чемпіонату Європи 2020. Головними особистими ігровими перевагами вважає вміння швидко навчатись на тренуваннях, самовідданість. Налаштовується на майбутню гру, слухаючи жваву музику в тихому місці наодинці. Вважає, що професія бадмінтоніста – це цікаво, різноманітно, сучасно. Улюблене спортивне гасло: Бажання – тисячі можливостей. Поліна Бугрова та Марія Столяренко стали бронзовими призерками Чемпіонату Європи серед юніорів 2020 у жіночій парній категорії.

У змішаній парній категорії честь збірної України захищатимуть Михайло Махновський – Анастасія Прозорова та Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка. З Михайлом та Анастасією ми вас вже познайомили. То ж переходимо до пари Валерій Атращенков – Єлизавета Жарка. Це дуже досвідчені спортсмени. Обидва з Харкова. Пара Валерій Атращенков та Єлизавета Жарка – шестиразовий чемпіон України.

Валерій – чемпіон України 2010, 2012 (одиночна категорія), 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 (чоловіча парна категорія). Він найстарший у збірній. Йому 36 років. Бадмінтоном займається з десяти років. Спочатку тренувався у сестри, завдяки якій і обрав бадмінтон. Перший тренер – Головкіна Наталія Володимирівна. До бадмінтону займався водним поло.

Тренується у Харківській ШВСМ. Найважливішим турніром у кар’єрі вважає Чемпіонат України. Найпам’ятніше змагання – Всеукраїнська спартакіада 2005. Головною особистою ігровою перевагою вважає досвід. Має свою особливу спортивну історію: впродовж двох місяців грав та тренувався із тріщиною кістки на стопі. Особистий ритуал – перед змаганням мовчати та тягнутися. Улюблене спортивне гасло: Швидше, вище, сильніше!

Єлизавета Жарка – майстер спорту міжнародного класу. Тренер Харківського бадмінтонного спортивного клубу. чемпіонка України 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 в парній жіночій категорії та чемпіонка України 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 років у змішаній парній категорії. Бадмінтоном почала займатись за порадами однокласників та батьків із семирічного віку ще під час навчання у Харківському ліцеї мистецтв № 133. Перший тренер — Стерін Михайло Борисович. Бадмінтон полюбила з першого року занять.

Найважливіші турніри в кар’єрі та досягнення: літні юнацькі Олімпійські ігри 2010, золото на Європейських студентських іграх в парі (Хорватія, 2016 ), в міксті (Нідерланди, 2014), бронза юніорського Чемпіонату Європи до 19 років у складі збірної України, чвертьфіналістка Гран-прі Європи Dutch Open в одиночці. Головними особистими ігровими перевагами вважає самоконтроль та вміння боротися до кінця.

Найпам’ятніші події в житті: Юнацькі Олімпійські ігри в Сінгапурі, Всесвітня Універсіада в Казані, Європейські ігри в Баку та Мінську. Основними перевагами в професії бадмінтоніста вважає уміння швидко приймати раціональні рішення та знаходити вихід із будь-якої ситуації. Улюблене спортивне гасло: Мрій – Вір – Досягай!

Ось такі вони – українські бадмінтоністи на Євро-2021. Головним тренером нашої збірної є Владислав Дружченко, інтерв’ю з яким у нас вийшло напередодні. Побажаємо нашим гравцям талану, хороших результатів і головне – щоб без травм та ковіду!