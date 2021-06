Форма збірної України

Посольства Сполучених Штатів Америки та Великої Британії в Україні прокоментували нову форму збірної України з футболу, в якій гравці зіграють на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

На сторінці у соціальній мережі Twitter посольство США написало, що Крим – це Україна і зазначили, що вони вподобали екіпірування.

У відповідь до допису посольство Великої Британії зазначило: Нам теж подобається!

We love it too!

