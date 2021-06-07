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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Нам подобається! У посольствах США та Британії оцінили нову форму збірної України

Форма збірної України

Посольства Сполучених Штатів Америки та Великої Британії в Україні прокоментували нову форму збірної України з футболу, в якій гравці зіграють на чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

На сторінці у соціальній мережі Twitter посольство США написало, що Крим – це Україна і зазначили, що вони вподобали екіпірування.

— Нам подобається нова форма. Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

У відповідь до допису посольство Великої Британії зазначило: Нам теж подобається!

Реакція Росії та відповідь УЄФА

У російській Держдумі низка депутатів висловили своє обурення щодо нової форми збірної України з футболу. Депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев закликав УЄФА заборонити нове екіпірування, бо це, за його словами, є “висловленням певної політичної позиції”, яка відрізняється від позиції Москви.

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Представник МЗС РФ Марія Захарова до свого обурення щодо карти України на джерсі назвала гасло Слава Україні – Героям слава! “нацистським”.

В УЄФА ж остудили запал росіян зазначивши, що форма збірної України повністю відповідає всім правилам.

Коли збірна України зіграє у новій формі

Прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков повідомив, що на товариську гру України з командою Кіпру національна команда вийде ще у старому комплекті форми.

Однак на розминку гравці вийдуть у тренувальних нових комплектах.

Вперше у новій формі синьо-жовті вийдуть на гру першого туру групового етапу Євро-2020 проти Нідерландів в Амстердамі, що відбудеться 13 червня на стадіоні Йоган Кройф Арена.

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