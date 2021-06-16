Взяв приклад з Роналду: Погба прибрав зі столу інший спонсорський напій Євро-2020

Після матчу Франція – Німеччина у першому турі групового етапу Євро-2020 у квартеті F півзахисник Ле блю Поль Погба повторив жест зірки збірної Португалії Криштіану Роналду.

На післяматчевій прес-конференції Погба прибрав прибрав зі столу пляшку з пивом, бренд якого є спонсором турніру.

¡POGBA APLICÓ UN CRISTIANO RONALDO! El mediocampista francés retiró una cerveza patrocinadora previo al arranque de la conferencia de prensa A CR7 no le gusta el refresco y a Pogba la cerveza pic.twitter.com/cuhgxpxR8j — La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2021

Француз поставив пінний напій на підлогу, залишивши тільки воду та колу, яка днем раніше дуже не сподобалася Криштіану Роналду.

Такі дії Погба можуть бути пов’язані із його релігією, адже хавбек сповідує іслам, який суворо забороняє вживати алкоголь.

Роналду vs Coca-Cola

На передматчевій прес-конференції перед грою проти Угорщини Криштіану Роналду закликав відмовитися від коли та пити воду.

Португалець сів за стіл для спілкування з журналістами та прибрав дві пляшки коли, що стояли перед ним.

Кріштіану перемістив газований солодкий напій подалі від себе і взяв у руки пляшку зі звичайною водою. Після цього він демонстративно помахав нею перед журналістами.

Cristiano Ronaldo removed Coca-Cola bottles and Insisted everyone to drink water instead of Coca-Cola. My GOAT pic.twitter.com/8Li3Cu7MNw — RMadridbabe (@RMadridBabe) June 15, 2021

Чи справді Coca-Cola втратила $4 млрд після вчинку Роналду?

Наступного дня іспанська Marca написала, що витівка Роналду коштувала компанії Coca-Cola $4 млрд.

Падіння капіталізації відбулося насправді – акції впали із $242 млрд до $238 млрд. Однак відкат трапився за три дні до вчинку футболіста. Таким чином, ці дві події не пов’язані між собою.

Ба більше, $4 млрд для Coca-Cola – це всього лише 1,6% компанії на фондовому ринку. Враховуючи те, що з січня капіталізація Coca-Cola зросла на $30 млрд – то це невелике падіння не таке вже й значне.