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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Євро-2020: календар та результати матчів

Вемблі, Євро-2020

Довгоочікуване Євро-2020 стартувало 11 червня і триватиме до 11 липня. Відкриття відбулося на Стадіо Олімпіко у Римі, а вирішальний матч запланований у Лондоні на легендарному Вемблі.

Матчі Євро-2020 приймають 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург. А всього у турнірі беруть участь 24 команди.

За регламентом, на стадії групового етапу кожній зі збірних належить зіграти по три матчі. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Також до стадії плей-оф вийдуть чотири із шести команд, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах.

Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.

Груповий етап стартував 11 червня і завершиться 23 червня. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня. Фінал відбудеться на арені Вемблі у Лондоні 11 липня.

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Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів та турнірною таблицею Євро-2020.

Груповий етап

1 тур

П’ятниця, 11 червня

22:00  А Туреччина 0:3 Італія

Субота, 12 червня

16:00 А Вельс 1:1 Швейцарія
19:00 В Данія 0:1 Фінляндія
22:00 В Бельгія 3:0 Росія

Неділя, 13 червня

16:00 D Англія 1:0 Хорватія
19:00 С Австрія 3:1 Північна Македонія
22:00 С Нідерланди 3:2 Україна

Понеділок, 14 червня

16:00 D Шотландія 0:2 Чехія
19:00 Е Польща 1:2 Словаччина
22:00 Е Іспанія 0:0 Швеція

Вівторок, 15 червня

19:00 F Угорщина 0:3 Португалія
22:00 F Франція 1:0 Німеччина

2 тур

Середа, 16 червня

16:00 В Фінляндія 0:1 Росія
19:00 А Туреччина 0:2 Вельс
22:00 А Італія 3:0 Швейцарія

Четвер, 17 червня

16:00 С Україна 2:1 Північна Македонія
19:00 В Данія 1:2 Бельгія
22:00 С Нідерланди 2:0 Австрія

П’ятниця, 18 червня

16:00 Е Швеція 1:0 Словаччина
19:00 D Хорватія 1:1 Чехія
22:00 D Англія 0:0 Шотландія

Субота, 19 червня

16:00 F Угорщина 1:1 Франція
19:00 F Португалія 2:4 Німеччина
22:00 E Іспанія 1:1 Польща

3 тур

Неділя, 20 червня

19:00 А Італія 1:0 Вельс
19:00 А Швейцарія 3:1 Туреччина

Понеділок, 21 червня

19:00 С Північна Македонія 0:3 Нідерланди
19:00 С Україна 0:1 Австрія
22:00 В Росія 1:4 Данія
22:00 В Фінляндія 0:2 Бельгія

Вівторок, 22 червня

22:00 D Хорватія _:_ Шотландія
22:00 D Чехія _:_ Англія

Середа, 23 червня

19:00 E Словаччина _:_ Іспанія
19:00 E Швеція _:_ Польща
22:00 F Німеччина _:_ Угорщина
22:00 F Португалія _:_ Франція

Турнірна таблиця

Група А

Команда І П Н П З П О
1. Італія 3 3 0 0 7 0 9
2. Вельс 3 1 1 1 3 2 4
3 Швейцарія 3 1 1 1 4 5 4
4. Туреччина 3 0 0 3 1 8 0

Група В

Команда І П Н П З П О
1. Бельгія 3 3 0 0 7 1 9
2. Данія 3 1 0 2 5 4 3
3. Фінляндія 3 1 0 2 1 3 3
4. Росія 3 1 0 2 2 7 3

Група С

Команда І П Н П З П О
1. Нідерланди 3 3 0 0 8 2 9
2. Австрія 3 2 0 1 4 3 6
3. Україна 3 1 0 2 4 5 3
4. Північна Македонія 3 0 0 3 2 8 0

Група D

Команда І П Н П З П О
1 Чехія 2 1 1 0 3 1 4
2. Англія 2 1 1 0 1 0 4
3.  Хорватія 2 0 1 1 1 2 1
4. Шотландія 2 0 1 1 0 2 1

Група E

Команда І П Н П З П О
1. Швеція 2 1 1 0 1 0 4
2. Словаччина 2 1 0 1 2 2 3
3. Іспанія 2 0 2 0 1 1 2
4. Польща 2 0 1 1 2 3 1

Група F

Команда І П Н П З П О
1. Франція 2 1 1 0 2 1 4
2. Німеччина 2 1 0 1 4 3 3
3. Португалія 2 1 0 1 5 4 3
4. Угорщина 2 0 1 1 1 4 1

Фото: Getty Images

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