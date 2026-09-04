Костюк перемогла росіянку Алєксандрову і вийшла до 1/8 фіналу US Open
Українська тенісистка Марта Костюк перемогла “нейтральну” Єкатєріну Александрову в матчі третього кола US Open-2026.
Марта Костюк перемогла Єкатєріну Александрову
До цього поєдинку Костюк підійшла після перемоги у двох сетах над американкою Слоун Стівенс – чемпіонкою US Open-2017, яка отримала вайлдкард на турнір.
У третьому колі українці протистояла “нейтральна” Єкатєріна Александрова. Тенісистки вперше за чотири роки зустрілися між собою на корті.
У попередньому матчі Костюк програла росіянці у 1/16 фіналу турніру в Порторожі. Загалом українка до цього не мала перемог над Александровою: ще однієї поразки вона зазнала у першому колі WTA 1000 у Римі у 2021 році.
Костюк проти Алєксандрової: як минув матч
Марта Костюк захопила перевагу на старті першого сету, повівши 3:0 за геймами. Після цього Александрова почала скорочувати відставання, однак до завершення партії виграла лише три гейми. Стартовий сет залишився за українкою.
На початку другої партії росіянка зробила брейк і вийшла вперед – 2:0. Проте Костюк швидко ліквідувала її перевагу. Українка виграла шість наступних геймів поспіль і завершила матч перемогою – 6:2.
Поєдинок тривав 1:18 години. За матч Костюк виконала чотири подачі навиліт, тоді як її суперниця зробила один ейс. Марта переважала Александрову за кількістю віннерів – 23 проти 8, а “нейтральна” припустилася більше невимушених помилок – 28 проти 17.
US Open. Третє коло
Марта Костюк (Україна, 11) – Єкатєріна Александрова (19) – 2:0 (6:3, 6:2)
Перемога над Александровою дозволила Костюк повторити свій особистий рекорд на US Open. Минулого сезону українська тенісистка вже доходила до 1/8 фіналу Грендслему в Нью-Йорку.
Костюк також втретє поспіль виступить у четвертому колі мейджору. Цього року на Ролан Гарросі та Вімблдоні Марта дійшла до півфіналу.
Наступною суперницею Костюк буде переможниця матчу між шостою сіяною чешкою Ліндою Носковою та американкою Енн Лі.