Українська тенісистка Марта Костюк перемогла “нейтральну” Єкатєріну Александрову в матчі третього кола US Open-2026.

Марта Костюк перемогла Єкатєріну Александрову

До цього поєдинку Костюк підійшла після перемоги у двох сетах над американкою Слоун Стівенс – чемпіонкою US Open-2017, яка отримала вайлдкард на турнір.

У третьому колі українці протистояла “нейтральна” Єкатєріна Александрова. Тенісистки вперше за чотири роки зустрілися між собою на корті.

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У попередньому матчі Костюк програла росіянці у 1/16 фіналу турніру в Порторожі. Загалом українка до цього не мала перемог над Александровою: ще однієї поразки вона зазнала у першому колі WTA 1000 у Римі у 2021 році.

Костюк проти Алєксандрової: як минув матч

Марта Костюк захопила перевагу на старті першого сету, повівши 3:0 за геймами. Після цього Александрова почала скорочувати відставання, однак до завершення партії виграла лише три гейми. Стартовий сет залишився за українкою.

На початку другої партії росіянка зробила брейк і вийшла вперед – 2:0. Проте Костюк швидко ліквідувала її перевагу. Українка виграла шість наступних геймів поспіль і завершила матч перемогою – 6:2.

Поєдинок тривав 1:18 години. За матч Костюк виконала чотири подачі навиліт, тоді як її суперниця зробила один ейс. Марта переважала Александрову за кількістю віннерів – 23 проти 8, а “нейтральна” припустилася більше невимушених помилок – 28 проти 17.

US Open. Третє коло

Марта Костюк (Україна, 11) – Єкатєріна Александрова (19) – 2:0 (6:3, 6:2)

Перемога над Александровою дозволила Костюк повторити свій особистий рекорд на US Open. Минулого сезону українська тенісистка вже доходила до 1/8 фіналу Грендслему в Нью-Йорку.

Костюк також втретє поспіль виступить у четвертому колі мейджору. Цього року на Ролан Гарросі та Вімблдоні Марта дійшла до півфіналу.

Наступною суперницею Костюк буде переможниця матчу між шостою сіяною чешкою Ліндою Носковою та американкою Енн Лі.

Джерело : Суспільне

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