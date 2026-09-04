Базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд. Попередньо непокриту потребу у фінансуванні на 2027 рік оцінюють у $32,6 млрд.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв’ю Euronews.

Яка щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні

– У нас не було такої ситуації з 2022 року, ми справді страждали від нестачі ліквідності. Зараз ми надто наближаємося до того ж сценарію, що й у 2022 році, – зазначив міністр.

Марченко попередив, що за відсутності фінансування від союзників, Україні, ймовірно, доведеться скоротити невійськові видатки.

Зараз дивляться

Він закликав європейських міністрів “мислити нестандартно”, оскільки Україна наближається до чергової зими на тлі ескалації з боку Росії.

– Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті… Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки, – попередив Марченко.

Глава Мінфіну зазначив, що наслідки можуть відчуватися на місцевому рівні, особливо у питаннях будівництва укриттів та розвитку інфраструктури.

Щодо непокритої потреби у фінансуванні на 2027 рік, наразі триває робота над новим бюджетом.

Його формують з припущенням, що війна продовжиться наступного року. Нинішня оцінка приблизно відповідає прогнозу МВФ, місія якого цього тижня перебуває у Києві.

– Війна дуже швидко загострилася. Ми самі це усвідомлюємо. Це зовсім інша реальність порівняно з минулим місяцем, з нещодавніми атаками на нашу логістику. Ми очікуємо дуже важкої зими. Ескалація означає, що ми повинні знайти засоби, щоб пережити її, – констатував він.

Марченко закликав використати російські активи

Міністр закликав європейських колег творчо підійти до пошуку рішень і розглянути новий український план щодо використання близько $300 млрд заморожених російських активів.

У грудні минулого року ЄС відхилив цей підхід, обравши спільне фінансування кредиту на €90 млрд.

Марченко привітав ініціативу групи країн ЄС на чолі зі Швецією, які минулого тижня запропонували повернутися до плану використання заморожених російських активів.

За словами міністра, новий український план передбачає зміну відповідальності за активи, які нині зберігаються у Бельгії. Він також містить “абсолютно нові елементи”, покликані зменшити юридичні ризики для бельгійського уряду та Euroclear, яка володіє цими активами.

Одним із можливих варіантів може бути передача функції зберігання активів із бельгійської юрисдикції на рівень Європейського Союзу.

– Ми хочемо обговорити це. План створює нові умови, коли відповідальність Бельгії за судові суперечки з Росією не лежить на Бельгії, а є спільною відповідальністю 27 країн, – пояснив глава Мінфіну.

Такий підхід дозволить розподілити відповідальність між усіма державами-членами ЄС і знизити ризики для окремих країн. У підсумку відповідальність має стати спільною для всього Європейського Союзу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.