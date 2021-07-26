Серед заражених на коронавірус на Олімпійських іграх у Токіо немає українських спортсменів і членів делегації.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.

– Станом на понеділок, 26 липня у жодного з українських спортсменів і членів делегації, які беруть участь в Олімпіаді-2020 у Токіо, не підтверджено Covid-19, – повідомили у відомстві.

Зазначимо, загальне число випадків зараження Covid-19 серед людей, пов’язаних з підготовкою, проведенням та участю на Олімпіаді-2020 на Токіо, досягло 148 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу три атлети отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Всі троє не є резидентами Японії. Також 13 випадків Covid-19 виявили у персоналу Олімпіади.