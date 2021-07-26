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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Коронавірус на Олімпійських іграх: українських спортсменів немає серед заражених

Олимпиада в Токио

Серед заражених на коронавірус на Олімпійських іграх у Токіо немає українських спортсменів і членів делегації.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України. 

– Станом на понеділок, 26 липня у жодного з українських спортсменів і членів делегації, які беруть участь в Олімпіаді-2020 у Токіо, не підтверджено Covid-19, – повідомили у відомстві.

Зазначимо, загальне число випадків зараження Covid-19 серед людей, пов’язаних з підготовкою, проведенням та участю на Олімпіаді-2020 на Токіо, досягло 148 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу три атлети отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Всі троє не є резидентами Японії. Також 13 випадків Covid-19 виявили у персоналу Олімпіади.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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