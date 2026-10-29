Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк уперше стали батьками.

Радісною звісткою про народження сина Тишкевич і Томусяк поділилися у своїх соцмережах.

Катерина Тишкевич народила сина: як назвали

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк оприлюднили перші зворушливі кадри з новонародженим малюком.

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Хлопчик з’явився на світ 28 жовтня, йому дали ім’я Даніель.

— Ну, привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословіння. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти й з нами, — ніжно підписали світлини Тишкевич і Томусяк.

Нагадаємо, що Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк разом уже понад 10 років — їхній роман розпочався у 2014 році на знімальному майданчику серіалу Безсмертник, де актори грали чоловіка та дружину.

Через три роки після початку стосунків Тишкевич і Томусяк заручилися, а згодом у 2019 році відсвяткували весілля.

Про майбутнього первістка Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк оголосили влітку 2026 року.

За словами Катерини Тишкевич, бажання стати батьками з’явилося у подружжя давно.

Однак вагітність відкладали через стан здоров’я Тишкевич — зокрема, через хронічні та інтенсивні головні болі.

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