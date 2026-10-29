Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк стали батьками: ім’я та перші фото малюка
Українські актори Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк уперше стали батьками.
Радісною звісткою про народження сина Тишкевич і Томусяк поділилися у своїх соцмережах.
Катерина Тишкевич народила сина: як назвали
Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк оприлюднили перші зворушливі кадри з новонародженим малюком.
Хлопчик з’явився на світ 28 жовтня, йому дали ім’я Даніель.
— Ну, привіт, сину. 28.10.2026. Дякуємо Богу за це благословіння. Даніель. Наш маленький Данелик. Ось ти й з нами, — ніжно підписали світлини Тишкевич і Томусяк.
Нагадаємо, що Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк разом уже понад 10 років — їхній роман розпочався у 2014 році на знімальному майданчику серіалу Безсмертник, де актори грали чоловіка та дружину.
Через три роки після початку стосунків Тишкевич і Томусяк заручилися, а згодом у 2019 році відсвяткували весілля.
Про майбутнього первістка Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк оголосили влітку 2026 року.
За словами Катерини Тишкевич, бажання стати батьками з’явилося у подружжя давно.
Однак вагітність відкладали через стан здоров’я Тишкевич — зокрема, через хронічні та інтенсивні головні болі.