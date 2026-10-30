Внаслідок російського удару по центру Чернігова у четвер, 29 жовтня, загинула 15-річна гімнастка Яна Пєшкова.

Дівчинка була вихованкою спортивної студії Magic Sports RG, яка й повідомила про її загибель на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Російський удар по Чернігову 29 жовтня

У дописі колектив студії висловив співчуття рідним і близьким Яни та поділився болем через втрату своєї вихованки.

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– Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів… Але Росія вирішила інакше. 29 жовтня – удар ракети по центру Чернігова жорстоко обірвав її життя, – йдеться у повідомленні.

У студії додали, що Яна залишиться “у наших серцях назавжди такою ж світлою, щирою та усміхненою”.

– Неможливо прийняти, що дитини більше немає. Щирі співчуття рідним та близьким. Немає слів, здатних втамувати такий біль, – написано у дописі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Художня гімнастика Чернігів (@magic_sports_rg)

Також відомо, що Яна Пєшкова навчалася в чернігівському ліцеї № 1. Унаслідок російської атаки разом з нею загинула її однокласниця Марія Мозгова.

Нагадаємо, у четвер, 29 жовтня, армія РФ атакувала центр Чернігова, унаслідок чого спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинуло двоє підлітків та постраждали 25 людей, серед яких четверо дітей.

30 жовтня у Чернігові оголошено Днем жалоби.

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