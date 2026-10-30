Представники Пентагону протягом останніх тижнів звернулися до кількох країн НАТО, зокрема держав Балтії, з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

Про це 30 жовтня повідомило агентство Reuters із посиланням на чотири джерела, обізнані із ситуацією.

Пентагон попросив країни НАТО пом’якшити риторику щодо Росії

За інформацією Reuters, представники американського оборонного відомства порушували це питання під час двосторонніх зустрічей із європейськими союзниками.

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Зокрема, прохання стриманіше висловлюватися про російську загрозу отримали Литва, Латвія та Естонія. Чи зверталися американські посадовці з аналогічними повідомленнями до інших держав НАТО, наразі невідомо.

Одним із представників Пентагону, які передавали ці прохання, був заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі. Він також бере участь у перегляді чисельності американських військ у Європі.

За словами співрозмовників агентства, американці не висували своїх побажань у конфронтаційній формі.

У самому Пентагоні не стали підтверджувати або спростовувати інформацію про такі звернення.

— Приватні розмови між союзниками — це лише приватні розмови, тому ми не коментуватимемо ці звинувачення, — заявив представник відомства.

За словами одного з джерел Reuters, Елбрідж Колбі під час розмови з представником балтійської держави закликав не провокувати Росію різкими заявами.

Зокрема, він звернув увагу на висловлювання, у яких Росію описували як загнану в кут державу, що через труднощі у війні проти України може вдаватися до дедалі небезпечніших дій.

Як приклад невдалої риторики Колбі навів порівняння Росії із загнаним у кут щуром.

Наприкінці вересня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал використав схоже порівняння щодо Володимира Путіна. Він припустив, що російський лідер вдається до диверсій у Європі через затягування війни проти України.

Водночас Reuters не вдалося встановити, чи саме цю заяву мав на увазі американський посадовець.

Інший європейський чиновник так переказав зміст повідомлення, яке союзники отримали від Пентагону:

— Ми вам допомагаємо. Американці там. Тільки не будьте гучними. Не галасуйте.

Під час окремої зустрічі американська сторона також попросила естонську делегацію бути виваженішою у своїх публічних комунікаціях.

Як у Європі сприйняли прохання Пентагону

За даними Reuters, окремих європейських посадовців прохання американської сторони здивувало.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що розвідувальні служби країн Балтії останніми місяцями й без того стримано оцінювали ймовірність прямого нападу Росії на держави НАТО.

Водночас інші західні розвідки попереджають про можливе посилення російської диверсійної діяльності на території Європи.

Серед союзників існують різні погляди на те, як відкрито слід говорити про загрозу з боку Москви.

Одні посадовці вважають, що надмірне наголошування на небезпеці може посилювати страх серед населення, чим здатен скористатися Кремль.

Інші переконані, що європейці повинні розуміти масштаби ризиків, адже протидія Росії потребує збільшення оборонних витрат і ресурсів.

Міністерства оборони Литви, Латвії та Естонії не відповіли на запити Reuters. У НАТО також відмовилися коментувати ситуацію.

Чому Пентагон звернувся до союзників саме зараз

Як зазначає Reuters, прохання американських посадовців пролунали на тлі нових дипломатичних зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

За інформацією агентства, Вашингтон розглядає можливість економічних домовленостей із Москвою, зокрема послаблення санкцій. Водночас американська сторона чинить тиск на Україну, домагаючись припинення ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Такий підхід викликає неоднозначну реакцію серед європейських союзників. Частина з них наполягає на збереженні економічного тиску на Росію.

Водночас західні розвідки повідомляють про активізацію ймовірних російських диверсій проти країн НАТО.

Зокрема, німецькі прокурори повідомили про затримання двох громадян Білорусі за підозрою в підготовці підпалу будівлі або об’єкта критичної інфраструктури поблизу Нюрнберга.

Крім того, у вересні уряд Німеччини звинуватив Росію у спробі атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле. Москва ці звинувачення заперечує.

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