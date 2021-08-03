Зарахували лише одну спробу: Бех-Романчук фінішувала п’ятою у фіналі на ОІ-2020

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук залишилася без медалі літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Спортсменка у фіналі стрибків у довжину фінішувала п’ятою, показавши результат 6,88 м.

Загалом, фінальні змагання розпочалися для Марини не просто. У стартових двох спробах вона зробила два заступи, а у третій змогла стрибнути на 6,88 м. З таким результатом вона кваліфікувалася до вирішального п’ятого раунду.

Далі українка зробила ще три заступи і посіла підсумкове п’яте місце.

Золото у цій дисципліні дісталося представниці Німеччини Малайці Міхамбо (7,00 м), друге місце посіла американка Брітні Різ (6,97 м), а третій сходинці п’єдесталу розташувалася нігерійка Есе Бруме (6,97 м).

У кваліфікації Бех-Романчук показала результат 6,71 м. Тоді українка з заступом виконала дві спроби з трьох.

26-річна Марина Бех-Романчук є срібною призеркою чемпіонату світу у 2019 році та чемпіонату Європи-2018.

Станом на ранок 3 липня у скарбничці України на літній Олімпіаді у Токіо є шість нагород: одне срібло та п’ять бронзових медалей.

Фото: НОК