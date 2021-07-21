Дженоа знову намагається купити Супрягу: кияни просять за форварда €15 млн

Футбольний клуб Дженоа, який виступає в італійській Серії А, відновив переговори щодо трансферу форварду київського Динамо Владислава Супряги.

Генуезці повернулися до кандидатури українця, оскільки їх не влаштували умови викупу голландського нападника Аталанти Сама Ламмерса.

Бергамаски хочуть отримати більшість грошей за трансфер одним платежем, а також зберегти частину прав на гравця на випадок його можливого перепродажу.

При цьому якщо голландський форвард коштуватиме Дженоа €9,5 млн, то за українця кияни просять €15 млн.

В італійських ЗМІ вважають таку суму непідйомною для Дженоа, що може привести до зриву переговорів.

Дженоа, який раніше вже намагалася придбати у Динамо 21-річного супряга, спробує домовиться про зменшення ціни на гравця та оренду із зобов’язанням викупу, або ж про виплату відступних за гравця у розстрочку на кілька років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу не розраховує щонайменше на шістьох гравців, які зараз перебувають на зборах.

Ці футболісти не поїдуть на третій міні-збір команди в Австрії, замість чого повернуться в українську столицю, де будуть шукати собі нові варіанти продовження кар’єри.

Серед відхилених Луческу гравців виявився Супряга і нігерійський півзахисник Беніто.

Джерело: Сalciomercato

Фото: прес-служба Динамо Київ